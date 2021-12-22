刑事檢控專員：去年案件愈發爭議　遺憾被指政治檢控

律政司刑事檢控科今日（22日）於網上發表年報《香港刑事檢控2020》，刑事檢控專員楊美琪在序言指去年面對的根本挑戰，是處理的案件性質愈來愈具爭議性，遺憾有人指控他們作出政治檢控，或認為他們提出檢控是出於外界干預或施壓。

楊美琪強調，獨立檢控受基本法保障，強調檢控決定由刑事檢控科獨立公正作出，不受任何干涉。她指，檢控人員曾遭某些市民惡意無理謾罵，強調他們必須無畏無懼、性格剛強，能承受各方批評，對案件作出判斷時，絕不能屈服於政治、傳媒或公眾的壓力。



楊美琪在年報的序言指，律政司負責香港的刑事檢控工作，享有受憲法保障的獨立性，無懼受到政治干預。（資料圖片／麥凱茵攝）

楊美琪在年報的序言指，律政司負責香港的刑事檢控工作，享有受憲法保障的獨立性，檢控人員可按既定規範執行職務，無懼受到政治干預，或任何不當、不必要的壓力左右。

她強調，所有檢控決定均嚴格依據法律、《檢控守則》和證據作出，不受任何干預；當有足夠證據提出檢控，部門才會考慮檢控是否符合公眾利益，所有檢控決定均嚴格依據這些原則作出，「被告人的政治立場與我們是否提出檢控毫不相干，也完全不在考慮之列」。

10名民主派人士被指前年 10 月 1 日組織及明知而參與未經批准集結等罪，其中單仲偕及蔡耀昌年中被判囚 14 個月、緩刑 24 個月。他被判後稱近年未經批准集結的判刑開創紀錄，以往只判罰款或社會服務令。（資料圖片／梁鵬威攝）

去年17宗刑期覆核14涉公眾秩序活動 政治中立客觀評估後申請

楊美琪提到，繁重的工作是刑事檢控科主要的挑戰，而他們提出的覆核刑罰申請日益增多，正是一例。她解釋，依據《刑事訴訟程序條例》第 81A 條，律政司司長可就上訴法庭以外任何法庭所判處的刑罰，基於該刑罰原則上錯誤或明顯不足，向上訴法庭申請覆核，而去年他們共提出17宗此等覆核刑罰申請，比2018年及2019年分別多出六宗和四宗。

楊特別提到，去年17宗申請中，有14宗關乎公眾秩序活動，並獲上訴法庭裁定全數得直，改判別的刑罰。楊美琪稱，他們本著「政治中立」的態度，客觀專業地評估案件後，才決定提出覆核刑罰申請，並已審慎考慮相關法律和判刑原則。