刑事檢控專員：去年案件愈發爭議　遺憾被指政治檢控

律政司刑事檢控科今日（22日）於網上發表年報《香港刑事檢控2020》，刑事檢控專員楊美琪在序言指去年面對的根本挑戰，是處理的案件性質愈來愈具爭議性，遺憾有人指控他們作出政治檢控，或認為他們提出檢控是出於外界干預或施壓。
楊美琪強調，獨立檢控受基本法保障，強調檢控決定由刑事檢控科獨立公正作出，不受任何干涉。她指，檢控人員曾遭某些市民惡意無理謾罵，強調他們必須無畏無懼、性格剛強，能承受各方批評，對案件作出判斷時，絕不能屈服於政治、傳媒或公眾的壓力。
楊美琪在年報的序言指，律政司負責香港的刑事檢控工作，享有受憲法保障的獨立性，檢控人員可按既定規範執行職務，無懼受到政治干預，或任何不當、不必要的壓力左右。
她強調，所有檢控決定均嚴格依據法律、《檢控守則》和證據作出，不受任何干預；當有足夠證據提出檢控，部門才會考慮檢控是否符合公眾利益，所有檢控決定均嚴格依據這些原則作出，「被告人的政治立場與我們是否提出檢控毫不相干，也完全不在考慮之列」。
去年17宗刑期覆核14涉公眾秩序活動 政治中立客觀評估後申請
楊美琪提到，繁重的工作是刑事檢控科主要的挑戰，而他們提出的覆核刑罰申請日益增多，正是一例。她解釋，依據《刑事訴訟程序條例》第 81A 條，律政司司長可就上訴法庭以外任何法庭所判處的刑罰，基於該刑罰原則上錯誤或明顯不足，向上訴法庭申請覆核，而去年他們共提出17宗此等覆核刑罰申請，比2018年及2019年分別多出六宗和四宗。
楊特別提到，去年17宗申請中，有14宗關乎公眾秩序活動，並獲上訴法庭裁定全數得直，改判別的刑罰。楊美琪稱，他們本著「政治中立」的態度，客觀專業地評估案件後，才決定提出覆核刑罰申請，並已審慎考慮相關法律和判刑原則。
七一遊行案｜陳皓桓等7被告囚半年至1年 官稱要阻嚇須判監10.1集結｜社會動盪時刻 被告公然挑戰公共秩序 判監是唯一選擇區諾軒襲警改判監 上訴庭指區言詞若挑動警方 或加劇警民衝突泛民元老參與非法遊行判刑 無視警方決定需判監 有貢獻者准緩刑國安法｜逾50名民主派被捕 民主黨斥政治檢控 理據荒謬六四31︱入維園被控煽惑 尹兆堅：赤裸裸的政治檢控