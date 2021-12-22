陳茂波：民主不應只重量更需重質　視發展結果為衡量指標

經改制的立法會換屆選舉成功選出90名立法會議員，財政司司長陳茂波今日（22日）發表網誌，表示選舉有重大意義，是新選舉制度的成功實踐，全面落實了愛國者治港原則。

陳茂波稱民主不應只重「量」、更需要重「質」，除了發展過程重要，真正的衡量指標，是民主發展結果能否滿足民眾對美好生活的嚮往。他稱，民主體現更重要的是「民主運作的結果」，只有人民都真正受益於民主發展，生活持續改善，制度才能獲廣泛民眾的堅實支持。



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陳茂波稱，或許有些迷信西方式民主的人，仍然質疑香港正穩步發展的民主制度，甚至有外國政客借今次選舉批評及抹黑香港的民主實踐，企圖矮化香港的民主發展，以此作為牽制中國發展的把手。

不過，他認為中國的民主實踐與體制優勢，令人民生活日趨改善和滿足感提升，突顯著西方制度已變得僵化與失效，無力化解民眾實際生活困難的困局，在承受著越趨沉重的本土政治壓力下，他們只想透過轉移焦點來逃避責任。

歐盟、G7較早前分別發表聲明批評新選舉制度。（資料圖片）

香港國安法、完善選舉制度及公職人員宣誓鞏固愛國者治港

陳茂波表示，香港在英國殖民統治下沒有民主可言，只是國家恢復對香港行使主權前不久，英方才以推動「政改」為名，企圖延續其在港的影響力，故回歸祖國後的香港，才真正開啟民主的新紀元。

他強調，中央政府始終支持香港特區民主向前發展，並為此在過去作出三次重大努力。陳認為制訂《香港國安法》、完善選舉制度，以及要求公職人員宣誓，是從制度上鞏固愛國者治港原則的落實，讓香港的管治權牢牢掌握在愛國者手中，讓管治體系能聚焦照顧市民大眾的利益，杜絕外國代理人進入體制、利用香港作為損害國家及香港利益的平台、為外國服務的可能。