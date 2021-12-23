立法會選舉投票率大跌　建制得票較上屆增近30萬盡歸民建聯

改制後首屆立法會選舉結果出爐，今屆地區直選投票率僅30.2%成焦點，建制派幾乎包攬20個直選議席。不過，統計2016和最新一次選舉建制派得票，發現建制派總得票數不跌反升近30萬票，新增票數幾乎盡歸民建聯。至於新民黨則在港島東失票，相信與該黨候選人廖添誠知名度不足有關。



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改制後首屆立法會選舉，直選投票率跌至30.2%，投票選民僅約132萬人，較2016年少88.5萬人。儘管投票率下跌，不過建制派得票不跌反升，於直選中得票由上屆約87.1萬票，增至今屆115.3萬票，催谷多28.3萬票，反映2019年社會事件後建制吸票及動員能力增強。

選舉改制後，直選5區改劃為10區，「01研數所」按2016年各小選區的投票結果，計算出建制派於新劃界下的得票，再比較建制2021年於10區分別得票。結果發現，建制於九龍中、新界東北及新界西北得票均能增加逾4萬票，這三區中均有上任立法會議員競逐：當選九龍中的李慧琼及新界西北的周浩鼎都是上屆超級區議會議員，陳克勤則是上屆新界東議員。

前超區、直選議員競逐連任有優勢

由於各區選民均見增加，為更準確比較，記者進一步比較各區建制得票佔當區選民人數比例，即「催票率」的變化，發現新界東南及新界北兩區的催票率分別下跌2.37個百分點及2.64個百分點。勝出新界東南的有民建聯中新代、前沙田區議員李世榮，以及專業動力方國珊接班人林素蔚。而於新界北當選有由前區議員（一）界別轉跑道的劉國勳，以及來自新建制政團「香港新方向」的張欣宇，知名度或未及其他連任議員，吸票力較弱。

政黨表現方面，直選十區均取一席的民建聯，較上屆多取三席；於全港共獲68萬票，較上屆的31.9萬票增加接近32萬張選票，平均每區較上屆多吸納約3萬票，其中於九龍中及新界西北的得票都能較上屆增加逾6萬張，而於其他由新人出選的選區，如梁熙出選的港島東及陳學鋒出戰的港島西，二人分別需面對元老級建制人馬工聯會會長吳秋北及新民黨葉劉淑儀，未能爭取更多票源。

新民黨港島東失票源

新民黨於港島一直有優勢，包括葉劉淑儀坐擁部分灣仔及東區中產小選區票倉。比較兩次選舉，新民黨於港島多取約1.4萬票，惟票源多集中於葉劉淑儀出選的港島西，而黨友廖添誠於港島東遇上吳秋北及梁熙，票源被分薄。具體比較，廖於港島東40小選區中，25區得票率較2016年下跌，平均跌約4.11百分點，中高收入選區柏架山、維園得票率下跌尤其明顯。

至於在深耕西貢多年的專業動力，數度參選立法會的方國珊退下火線，改為支持黨友林素蔚出選。林素蔚首度出戰即以38,214票順利當選，比較二人於新界東南得票數字，林素蔚較上屆方國珊多吸逾1.6萬票，顯示多個地區樁腳動員能力不俗。