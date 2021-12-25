選委界林智遠擬開地辦　否認國家隊監督力欠奉：就任議員力度更大

當選的90名立法會議員明年1月上任，包括40席選委會界別議員，當中全國政協委員吳傑莊、「會計界愛心同盟」執行主席林智遠及城市規劃師林筱魯今早（25日）出席港台節目，談及未來議會路向。吳傑莊關注青年問題，提倡引入新型產業，為年輕人提供更多就業機會。林筱魯提倡加快生地變熟地流程，又認為若未能凝聚社會氣氛，討論政改是「嘥氣」。



成功轉跑道當選選委會界別議員的謝偉俊早前表示，擔心來屆選委會界別議員未能有效監察政府。林智遠則反駁，選委會界別候任議員過往一直以其他身份監察政府，將來監察政府的力量或更大，「可能個陣我哋人微言輕，佢無留意啫。」



林智遠擬開地辦 林筱魯學用Facebook

吳傑莊透露，將推出元宇宙虛擬辦公室，希望可吸引到年輕人留意。他關注年輕人向上流動問題，發現很多年輕人畢業後未能學以致用，希望引入新型產業來港，例如韓國三星(Samsung)及芬蘭諾基亞(Nokia)般，帶動本港就業機會。

林智遠則表示，正積極考慮開設地區辦事處，主要考慮到資源問題，希望可與地區人士合作。他指自己身為會計界，對數字較敏感，日後涉及要計算金額的議題也可由他處理。對於「明日大嶼」計劃，他認為政府賣地必然會賺錢，但問題在於政府現金流是否足夠，近日政府已「鬆口」表示可採用公私營合作「BOT」模式，解決現金流問題。

林筱魯則指，自己在今場選舉前未曾使用社交媒體，將來會多使用社交媒體與市民溝通。他認為要解決房屋問題須改革造地機制，加快生地變熟地流程。

林智遠指選委界議員將做好監督角色

對於謝偉俊擔心來屆選委會界別議員未能有效監察政府，林智遠指未來議員監察政府的表現，大家可以拭目以待，又稱議員過往以其他身份監察政府施政，例如2020年初疫情爆發初期，會計界落手落腳協助弱勢社群，又批評政府未能向有需要人士提供足夠口罩，「可能個陣我哋人微言輕，佢（謝偉俊）無留意啫，嚟緊佢留意多啲，就知道我哋監察力度可能比較大。」

林筱魯：社會若未凝聚 重啟政改「嘥氣」

國務院日前發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，表明中央將繼續推動香港民主發展，被問到接下來是否合適時機重啟政改，林筱魯認為，首要工作是要凝聚社會氣氛，讓市民理解和接受目前制度，「你拆咗間危樓，唔代表我哋依家有瓦遮頭……如果社會氣氛未凝聚得到，直接啲講係嘥氣。」

林智遠指出，目前政府有多工作要處理，在政改方面應循序漸進推行，例如先要總結今場選舉情況，例如分析為何有界別保留個人票，仍有不同光譜人士參選，但最終投票人數減少，認為日後應鼓勵市民參與選舉。吳傑莊稱他支持「831」框架，政府應審時度勢，在適當時候推出政改諮詢。