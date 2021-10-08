鄧飛：施政報告多舊聞、沒提縮班殺校應對　笑稱若林鄭講課要專業

林鄭月娥日前發表今屆任內最後一份《施政報告》，香港教育工作者聯會副主席鄧飛批評，學界面臨「縮班殺校」危機，施政報告卻沒提及如何應對，反而重提不少已推行的內容，「起碼都做咗半年」，直言「唔明點解會變新一年施政報告內容」，至於簡化學校行政工作等新措施，則欠有具體執行細節。

林鄭提議由她親自為有興趣公社科老師「上一堂課」，講解行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權。鄧飛歡迎做法，但笑言「（林鄭）要做功夫，唔可以平鋪直敘，面對一班教書老師示範你嘅教學法，要專業」。



鄧飛批評，新一份《施政報告》內容中有不少措施未提及具體執行細節。（資料圖片）

鄧飛笑指：教師著重教學化 林鄭要做足功夫

林鄭月娥日前發表今屆任內最後一份《施政報告》，提及已向教育局提議，由她現身說法，親自為有興趣的公民與社會發展科老師上一堂課，以令公社科老師「更好掌握」行政長官在「一國兩制」下的憲制地位和職權。

香港教育工作者聯會副主席鄧飛今日（8日）在港台節目表示，為教師提供示範是樂見其成，但應公布細節，如採用網課或實體課等。他又直言，從教師角度而言，林鄭除了教學內容，教師亦著重如何教學：「（林鄭）要做功夫，唔可以平鋪直敘，面對一班教書老師示範你嘅教學法，要專業」。

政府消息人士透露，2022/23學年9月起，所有官校及資助中小學新入職教學人員，包括教師和校長，均須通過《基本法》測試。（余俊亮攝）

不理解為何豁免直資及私立學校教師

另外，明年9月起官津學校新聘任教師必須通過《基本法》測試。鄧飛認為，教師熟悉《基本法》內容，有助提升整體專業操守及師德，相信教師理解新做法，促教育應詳細交代測試的具體內容及準則，又指不理解為何變相豁免直資及私立學校教師。

政府消息人士說，教育局會與公務員事務局洽商，將參考公務員《基本法》測試的考核內容及合格準則，設計官校及資助中小學新入職教學人員的《基本法》測試。（羅君豪攝）

施政報告內容大多早已推行 新措施欠具體執行細節

鄧飛又指出，新一份《施政報告》內容中，有不少措施「起碼都做咗半年」，「唔明點解會變新一年施政報告內容」，如學校要加強《基本法》及《憲法》教育等，而簡化學校行政程序等新措施則沒有具體執行細節。

移民潮以及適齡學童人口跌，學界面臨「縮班殺校」危機。鄧飛批評施政報告中沒提及如何應對，令人憂慮。

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