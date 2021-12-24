被批「二五仔」　田北辰質疑周浩鼎想做票王　望建制不再叫花名

立法會選舉結果塵埃落定，建制派全取地區直選20席，當中民建聯周浩鼎在新界西北取得逾9萬票，成為今屆選舉「票王」。曾被周浩鼎在論壇上炮轟是「二五仔」、「騎牆派」 的實政圓桌田北辰，今早（24日）在電台節目上質疑周浩鼎的言論是為了成為「票王」，「我忍得好犀利㗎喺論壇……純粹為咗鸁得漂亮我理解，如果想做票王就太過偏私。」

他認為，相比之下，民建聯陳恒鑌更應該成為票王，「佢做嘢扎實、有數據」，又希望未來建制派之間不要再叫花名。



自言論壇上忍得好犀利：周浩鼎想擸晒啲票

田北辰指出，2016年立法會選舉他得票佔建制派整體票數佔3成，但今屆下跌至2成1，認為主因在於有人在選舉論壇上挑起舊史。他說，有人認為建制派是要盲目支持政府，即使心入內反對，表面也要表態支持政府，否則便是「反骨」，但這並非其從政初心，強調他希望代表民意監察政府，不盲撐不盲反。

他稱自己在論壇上「忍得好犀利」，「直覺上覺得對手 （周浩鼎）唔係衝口而出，而係想攞好高票，佢想係建制陣營擸晒啲票，提醒建制選民我唔係忠誠支持派。」他又指在新界西南直選勝出的陳恒鑌更應該做「票王」，形容他處事扎實、有數據，而非發生論壇事件，相信陳恒鑌會成為「票王」。他稱希望經過今次事件，日後建制派在立法會不要再叫花名。

對於民建聯主席李慧琼前日在記者會上，搭著田北辰膊頭說：「Michael（田北辰），唔係嬲呀？」田北辰稱他忘記當時有甚麼感受，「我唔係好識應對呢啲場面。」

批非建制派意識形態不清晰、無做功課

田北辰指出，今次選戰若民主派支持者踴躍投票，將對沒有政黨背景的建制派候選人構成威脅。他原本以為非建制派與建制派的票數會較為接近，但發現非建制派意識形態不清晰，又沒有做足功課，例如他多次在論壇上問及新思維黃俊瑯大欖隧道塞車原因，對方一直迴避，沒有回應。

他續指對方表示支持人大831框架下的普選，「咁同建制派有咩分別？我又咁嗌，佢又咁嗌。」他認為，非建制派以低票數落敗，除了因為泛民陣營支持者投票意欲較低以外，候選人在論壇的表現也是主因。

對於通關情況，田北辰相信目前有待中央拍版，廣東省最擔心香港機組人員獲豁免檢疫會做成缺口。另外，特首選舉明年3月舉行，被問到特首林鄭月娥連任機會有多大，田北辰稱目前林鄭月娥呼聲最高，暫時聽不到有其他選擇，又指林鄭在歷屆特首中「最熟書」，每次回答議員問題也毋須思考，料她很大機會會成為其中一名候選人。