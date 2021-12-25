專訪｜田北辰稱四成票非建制　批周浩鼎工於心計：佢民生輸成條街

立法會選舉曲終人散，出戰新界西北選區的實政圓桌田北辰以40,009票當選，再度成功連任。在競選過程中，民建聯周浩鼎於選舉論壇中狠批田北辰「搞警察」、「二五仔」和「騎牆派」，成為政圈和市民茶餘飯後熱議的話題。

田北辰早前接受《香港01》專訪，分析其得票的組成和結構，指當中有逾四成得票是來自非建制派，其餘約六成選票則來自建制派。田北辰認為，他成功取得部份非建制票源，相信與他主張獨立思考、理性問政和「唔盲撐唔盲反」的政治路線有關。

談及周浩鼎風波，田北辰直指，對方在民生議題上「輸成條街畀我」，認為周希望「踩到盡」成為票王，於是先下手為強，在論壇上向他發動攻擊，形容周浩鼎為人工於心計，對他非常失望。



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去屆奪七萬票成建制票王、今獲四萬票 笑言「老婆都問我點解」

田北辰分析指，在五年前的立法會選舉，建制派參選人在新界西北選區票站的總得票，佔該選區登記選民25%，今屆建制派參選人則獲該選區29.4%登記選民支持。田北辰假設，建制派參選人在今屆選舉的支持度維持佔整體選民的25%，周浩鼎的9萬票剛好佔整體選民兩成，其餘的9.4%選民則投票予他，當中約4.4%得票應來自非建制派，約5%得票則來自建制派選民。

田北辰去屆取得7萬多票，成為建制派在新界西的「票王」，有指田今屆在直選分10區後，僅取得4萬票，未能成為「票王」，質疑其支持度已下滑，田笑言：「我老婆都問我，點解你7萬票跌到得4萬」。他解釋指，他在本屆選舉的得票比例與去屆相若，當時能成為「票王」，只因其餘四名建制派參選人須互相分票。

田北辰指出，他在是次選舉取得非建制支持，主要與他主張獨立思考、理性問政和「唔盲撐唔盲反」的政治路線有關，「我今日嘅選票兩邊都有，淺黃、淺藍嘅，呢個係我從政行『唔盲撐唔盲反』嘅一個結果，我係為兩邊都講道理、提出解決方案畀政府、為香港人講下嘢，真係敢於批評政府，唔係小罵大幫忙，」田北辰提到，有不少過往聲稱投票予民主黨的老年和中年選民，均向他表示考慮投票支持他，故相信部份非建制得票來自較溫和的泛民選民。

田北辰早前接受《香港01》專訪，分析其得票的組成和結構，指當中有逾四成得票是來自非建制派，其餘約六成選票則來自建制派。（鄭子峰攝）

市民不滿立法會不記名通過撥款 田北辰：我會做我要做嘅嘢

他提到，選民對於立法會經常透過不記名點票通過法案和撥款項目感到不滿，又指選民雖然認為田北辰無法在議案表決時改變議會大局，但至少願意為選民發聲和投反對票，因此非建制選民願投票支持他，「市民揀議員就係想議員發聲，唔係一定要投票「成功」 否決（法案） ，點解有人投比我？選民覺得你（田）永遠就算影響唔到大局，不過我就鍾意你就係你肯幫我哋（市民）發聲」。

強調不會突襲 提記名表決前會通知建制派

被問到會否在來屆議會走得更前，甚至更多提出記名表決要求，田北辰坦言，市民認為有需要記名投票，因「至少知道你有返工」，又指自己一向有就部份議案提出記名表決，日後「我會做我要做嘅嘢」，直言：「既然咁多非建制支持我，我都要同選民交代。」他強調，未來提出記名表決前，一定在事前通知建制派，「唔會比佢哋覺得突襲」。他強調，建制派應透過表現爭取非建制選民，「做大個餅」，若下屆選舉只有同一聲音的建制派出選，投票率不會高。

田北辰強調，建制派應透過表現爭取非建制選民，「做大個餅」，若下屆選舉只有同一聲音的建制派出選，投票率不會高。（鄭子峰攝）

指作為建制派長遠想得到非建制票

田北辰的非建制得票增加，其建制票源則隨之減少，田直言：「我建制票跌咗，多咗非建制票，咁周浩鼎咪覺得我係二五仔囉…...佢覺得我只要拎到一票民主派選票，佢就係嗰一種人。我心諗你選嚟做乜，咁不如唔好選、不如行委任制，我哋建制長遠係希望想得到非建制選民嘅支持，唔係你哋（建制派） 自己玩晒呀？唔通十年後仲係得30%投票率，你會好開心呀？」

田北辰日前與其餘19名直選當選人見記者，發言時亦重提周浩鼎事件，稱是次選舉最大得着是「發現點改個制度都好，人嘅本性係唔會變」，又稱原以為這次選舉可帶來良性競爭，「結果有所謂自己人其實手握黨嘅鐵票，一定高票當選，仍然為咗做票王，就搞扣帽子、玩泥漿摔角。」他在訪問中解釋，在記者會上重提事件是希望以此作為出發點，「話俾九十人（新議員）聽唔好再搞呢啲嘢（扣帽子）。」

「仇恨唔係需要講道理」

他坦言，在港台選舉論壇上，對當時被周浩鼎發炮攻擊感到驚訝，強調當時向周浩鼎提問並無針對意味。田北辰質疑，周浩鼎在民生議題「輸成街條街畀我」，又認為對方本身已知自己一定能夠贏出，但希望「踩到盡」成為票王，於是先下手為強，在論壇上向他發動攻擊，「佢應該好清楚自己有幾多票，佢哋數票好叻…...如果佢驚輸俾我，所以做呢樣嘢（攻擊） ，我都仲可理解；佢依家明顯踩到盡想做票王，如果你想做票王而做一樣咁嘅嘢，而中央講明完善選舉後唔再搞呢啲，咁會令完善選舉嘅意義失卻。」

田北辰批評，周浩鼎為人工於心計和「好精」 ，又指周在民生議題提出的提議和論點很多破綻，「如果我問佢（民生議題）、將佢軍，佢會好蝕章，所以佢先要下手為強」，又說「如果有人覺得我自稱建制但唔盲目撐政府，而因為咁覺得我係二五，咁呢個係香港嘅悲歌，我改變唔到呢樣嘢。」他認為，周浩鼎在選舉論壇本應可對事不對人，亦可不稱呼他為「二五仔」，並提出「搞警察」的理據再讓他解釋，不向他人亂扣帽子，不過他慨嘆，仇恨是無須提出理據的，「仇恨唔係需要講道理，如果唔係乜嘢叫仇恨？」 被問到事後有否與周浩鼎私下交流，田北辰斬釘截鐵地稱「無…...無…...我呢次對佢好失望」，他重申他接受任何人的道歉。

鬥民生佢輸成條街畀我，佢唯一揸住嘅武器得呢單嘢（支持獨立調查）。（記者：佢話搞警察，但其實無講到理據？）佢唔需要嘅，仇恨唔需要講道理，如果唔係乜嘢叫仇恨。我覺得佢係一個好工於心計嘅人，知道民生會輸畀我，佢知道就算辯論輸晒，都贏到我，但如果佢辯論被我問到口啞啞，就一定做唔到票王。 田北辰評周浩鼎罵他是二五仔

被問到事後有否與周浩鼎私下交流，田北辰斬釘截鐵地稱「無...…無…...我呢次對佢好失希望」，他重申他接受任何人的道歉。（鄭子峰攝）

自言做自由人走「無軌」議會路 不與建制組名單爭入委員會

田北辰自言，在90人組成的議會走「無軌的路」，某程度上更能發揮「自由人」的角色。惟在《議事規則》修改後，議員加入18個事務委員會前須自組名單，否則只能以個人身份爭逐委員會席位，田北辰指，目前不會與其他議員合組名單，又指若建制派經協調後不容他加入委員會，他仍可到委員會列席發言，傳媒亦會如常報道，最重要是能加入財委會、人事編制委員會及工務小組委員會，審批政府撥款申請。

田北辰過往一直關注通關進度，認為林鄭日前述職是中央為通關「最後拍板」，料日內會公布詳情，年底有機會小規模通關，「安心出行、港康碼做晒，佢想做幾時都得」，又指據他了解，內地方面對變種病毒在香港的情況「無乜漣漪」。