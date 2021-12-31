立場停運｜鄭若驊：新聞自由非絕對　正當報道與危害國安界線清晰

警方國安處周三（29日）以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》6名前董事和高層。律政司司長鄭若驊今（31日）發表網誌，指有關拘捕行動引來部分海外政客和機構批評，不點名批評美國國務卿布林肯要求立即釋放被捕者，欠缺對法治的尊重，更加違反《國際法》和不干涉內政的原則，形容「令人震驚」。

鄭若驊又指，言論和新聞自由並非絕對，行使有關權利時會受到法律及合理規定所限制，如保障國家安全或公共秩序等。



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鄭若驊在網誌提及，《基本法》和《香港人權法案》保障言論、發表和新聞自由、《港區國安法》第四條也訂明，特區維護國安應當依法保護相關權利和自由。不過，鄭若驊稱「權利伴隨義務，言論自由亦不例外」，強調《香港人權法案》列明在行使自由權利時，也附有特別責任及義務。

批針對執行國安法律指控出於無知

鄭若驊指法庭多次強調新聞從業員，與其他人一樣有義務遵守所有法律，包括刑事法律，同時新聞從業員須按「負責任新聞作業」原則行事，以準確的事實為基礎，並提供準確可靠資訊，才可獲得言論和新聞自由權利保障。

她認為，受保障的正當新聞活動，與防範、制止和懲治的危險國安犯罪行為界線非常清晰，重申資訊流通自由仍然依法享有，「那些針對我們執行維護國家安全法律的指控全然出於無知，又或是別有用心，大家只要客觀分析事物，就不會被混淆視聽。」