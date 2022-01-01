新議會再無干擾中央寄厚望　張炳良：若無法改善民生勢兩邊不討好

選舉制度經「完善」後，新議會任期元旦日（1日）展開，傳統泛民及反對派不復存在，教育大學公共行政學研究講座教授張炳良表示，議會不會再出現拉布，中央及市民對解決民生問題期望更高，假若無法逐一解決深層次矛盾，將惹來批評。



傳統泛民退場，有份創立民主黨的張炳良指，去年的氣氛未必容許泛民政黨參選，未來仍存在可能性，泛民並非完全沒有影響空間，民主派須思考前路。而且泛民有相當比例民眾認同，與中央如何溝通，雙方都需要摸索。



張炳良接受傳媒訪問時重申看法，指政黨若不參選將失卻意義，「政黨唔係一般社團，唔係壓力團體，對政黨來說，就算制度如何不完美也應該參與，全世界的政黨特別是反對黨也是如此。」他稱包括新選舉制度在內，已成定局的是無法改變，但「不等於未發生的，或未來的可能性，（泛民）完全沒有影響空間」，前路有待泛民思考。

他又指新制度下，過去干擾行政主導的因素已經去除，中央必然期望立法會及港府的表現會好一些，並逐一解決深層次矛盾。對於泛民支持者而言，「可能亦會說泛民不在，你們話晒事，如果都解決唔到（社會問題），一樣會去批評政府。」