立法會候任議員宣誓　新丁佔大半　90名議員三大背景一文看清

新一屆候任立法會議員於今早（3日）宣誓，由行政長官林鄭月娥親自監誓。新選舉制度下，過往的民主派議員缺席選舉，由建制派取得大部分議席，除了成功連任的傳統政黨議員外，當中更多是「議會新丁」加入，究竟他們擁甚麼背景？新議會將如何變化？



與往屆不同，新議會90名立法會議員當中，接近三分之二人屬首次晉身議會，他們分別是來自傳統政黨的新人、全國人大政協、中資國企代表等，以及個別首次參政的人士，例如首位宗教界代表香港聖公會教省秘書長管浩鳴、港漂政團「香港新方向」張欣宇，以及多名智庫學者等。

1. 傳統建制政黨佔議會過半席位

未來4年議會將由建制派佔大比數，其中過半屬建制政黨，包括獲得19席的最大黨民建聯，所得議席較上屆的8席多出逾一倍，其次工聯會取得8席，經民聯得7席。當選議員中有不少是政黨的中生代，如工聯會陳穎欣、民建聯顏汶羽、梁熙等。

政黨以外，建制組織如教聯會、九龍社團聯會、香港青年聯會等亦得到共8個議席，較過往席位多。

2. 人大、政協國家隊人數增加 亦有中資代表

民建聯副主席陳勇循「港區人大政協代表」界別進入議會，工聯會會長吳秋北、全國婦聯執委陳曼琪、現任議員廖長江、馬逢國等人亦身兼港區全國人大代表。新一屆議會中，21名候任議員是港區全國人大或政協，另有8名是省級或直轄巿政協，整體佔議會近三分一。

今屆議會新增不少中資、國企等代表，例如華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然、交銀國際控股有限公司董事長譚岳衡、招商局港口集團有限公司首席運營官及總經理嚴剛等人。

3. 智庫學者參政

議會新丁中，不乏具一定學術水平的智庫學者、大學教授，包括團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山、滬港經濟政策研究所副所長周文港、嶺南大學協理副校長劉智鵬等人。

新一屆議會中具內地背景的議員增加，12人於內地接受高等教育，其中5人的學士或以上程度學位均在內地就讀，包括民建聯前區議員李世榮、工聯會會長吳秋北，以及上述曾提及過的中資企業代表李浩然、譚岳衡和嚴剛，有別於上屆。