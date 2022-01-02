Omicron｜田北辰轟政府鬆章國泰：注資變倒米　罷飛咪開放市場

本港近日新冠疫情反覆，變種病毒Omicron有流入社區跡象，又一城望月樓群組持續出現新患者。今次疫情起源於國泰航空機組人員違規走出社區傳播病毒，由於Omicron傳染力極強，坊間不免憂慮疫情會否重燃，將多月來本地「清零」的努力付之一炬。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇明言，本港有機會爆發第五波疫情。

多名立法會議員向《香港01》表示，如果持續出現確診個案，如有第三、四代傳播，顯示第五波疫情會出現，就有可能需收緊社交距離措施，政府現時要開始準備預案，並提早警示全港市民。

其中，實政圓桌立法會議員田北辰炮轟政府當初沒有嚴格規管機組人員檢疫，容許他們以貨機人員身份家居隔離，結果漏洞百出，與內地通關「臨門一腳」出事，「莫講話通關，之後有冇得出街食飯都成問題」。他認為政府不應該再對國泰客氣，如果國泰警告要縮班次，就隨他們喜歡：「佢（國泰）要罷飛？由佢罷囉，俾晒啲貨運生意外國航空公司做。」



▼望月樓暫停營業 衞生防護中心到場抽樣巡查▼



+ 10

田：通關無期 堂食能否維持亦成疑

田北辰表示，對於國泰不負責任的行為「極度憤怒，非常不滿」，本身與內地通關已「臨門一腳」，快將有好消息，現時只因一間航空公司機組人員違規導致社區傳播；而機組人員「貨機去，客機回」也是明顯漏洞，因為只要曾飛往海外就有機會染疫。他批評：「Omicron傳播力咁犀利，政府由Day 1開始就唔應該向航空公司妥協，呢樣嘢我嘈咗半年，都仲係咁；家居隔離又係形同虛設，咁樣俾班人走出嚟都冇人知，一開始啲電子手環去晒邊？」

田北辰指，政府除夕當日公布將機組人員指定酒店檢疫期增至7日，是應該及必要之舉，而且已經遲了很多。他形容，政府過往忌憚國泰，生怕一旦收緊檢疫對方就會以人手不足為由「罷飛」，但現時換來的代價是全社會買單：「做咩要買佢怕？佢要罷飛？由佢罷囉。貨運冇話一定要靠你國泰，做咩要同佢妥協？大不了開放市場，等外國航空公司送貨嚟香港，佢哋（外國公司）啲機組人員喺香港就冇屋企，住幾日就會走，唔會走出社區，乾手淨腳。」

「政府注資救國泰，反而被倒米」

田北辰慨嘆：「政府上年先入股國泰273億去救國泰，𠵱家調返轉頭嚟倒政府米、倒全個香港米，簡直係一場鬧劇。」他指，據了解目前政府官員在觀察望月樓群組有沒有擴散跡象，一旦第五波疫情爆發，莫說通關「凍過水」，連食肆堂食能否維持都成問題：「我真係唔知到時政務司司長上去開對接會，點樣同上面啲官員同專家交代。」

葛珮帆：通關無期 居民「喊住訴苦」

民建聯立法會議員葛珮帆指，近幾日收到很多地區居民投訴，指過去一年香港市民「守得咁辛苦，本身就通到關，突然又有社區感染」，感到「很灰」：「有居民真係喊晒咁同我哋訴苦！」她指，機組人員豁免檢疫問題早已有多個政黨、議員提出過，「佢哋（機組人員）方便嗰幾日，就搞到其他市民去食餐飯都要去隔離21日，仲累埋成個香港。」

葛珮帆認為，政府需要開始思考防疫措施安排並適時公布，讓大眾市民有心理準備。更重要的，她認為政府必須制訂具阻嚇力的罰則，針對違規的企業與個人，「唔可以特首就咁鬧完（國泰主席及行政總裁）就算」。她指，民建聯黨團稍後商量過後，會提出更具體的建議。

陳凱欣倡考慮收緊食肆分類 換氣系統

曾任食物及衞生局政治助理的選委界議員陳凱欣表示，望月樓群組情況愈來愈嚴重，據其理解又一城經常出現大量食客在餐廳門口等位的情況，所以懷疑食客在等位期間，也有可能接觸到患者所接觸過的物品，造成感染。她認為當局追蹤個案時應由頭到尾檢視閉路電視，看看該「超級帶菌者」機組人員接觸過什麼地方。

至於未來社交距離措施，陳凱欣指望月樓群組暫時未聞說有第三代傳播，但政府都應先檢視現行社交距離措施，做足前期準備工作，「起碼都告訴整個社會，如果出現第3代傳播時會怎麼做、如收緊會怎樣收緊，讓市民有所準備吧？但現時暫不見政府有行動。」

社交距離措施方面，她認為政府應檢視所有涉及除口罩活動的處所，如餐廳、卡拉OK、健身中心等的換氣系統，如果不符要求，應重新劃定為4人一枱。至於康文署室內場地、健身中心等運動場所，如果環境換氣量不足，或要稍為調節人數限制、開放時間等。

陳凱欣特別提到，12歲以下學童現時仍未能接種新冠疫苗，是較高危群組，鑑於明日中小學就放完聖誕假回校，如果疫情在學校傳播，後果可能相當嚴重。她呼籲教育局密切注意未來幾日的疫情發展，一些出現本地個案的地區，可考慮延遲開學日數天。

▼2022年1月1日強制檢測公告詳情▼



林哲玄：教育局可考慮延遲開學 視乎數日後發展

醫療衞生界議員林哲玄指，政府應立即檢視社區傳播威脅，並及早警示市民，在什麼時候有機會收緊社交距離措施，「接下來一個月有好多節慶日子，會有很多聚餐活動。政府都應該同專家傾一傾，到底係咪要收緊。例如飲宴𠵱家都放得比較鬆，係咪要考慮收緊返個人數？」

他又同意，學童是其中一個高危群組，建議政府即時檢視風險，是否需要延遲開學，而基於Omicron潛伏期較短，3至5天後應會知道是否出現社區傳播鏈，待安全後才正式開學。