野豬現俱樂部遊艇會　葉劉：牠們已深入民間　促政府多管齊下處理

新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀今（2日）在社交專頁發文，指有野豬分別闖入位於南區的深灣遊艇會及黃竹坑鄉村俱樂部，形容野豬已全方位闖入民居，認為政府應多管齊下，盡快處理野豬滋擾市民的問題。



葉劉：牠們已全方位闖入民居中

葉劉淑儀指，日前一頭中等身型的野豬闖入鄰近海邊的黃竹坑鄉村俱樂部，她引述該處管理員表示，野豬從海旁上岸後，靈活地穿過鄉村俱樂部欄桿，再走上樓梯並穿過草地，到達泳池旁邊（poolside）位置、即鄉村俱樂部會員享用早餐及簡餐的地方。她指，管理員相信野豬或聞到食物香味而至，又指野豬闖入時一眾會員感到害怕，眾人不敢動彈，最後報警求助，由警員及漁護署職員到場將野豬帶走，事件才得以平息。

野豬現身黃竹坑鄉村俱樂部



+ 1

稱在新一屆立會跟進 斥餵飼野豬行為不智

葉劉指，有友人向她表示，今有野豬闖入位於南區的深灣遊艇會，稱該頭野豬在遊艇會內的泳池暢泳，眾人對野豬闖入感到困擾。據葉劉上載的相片所見，有警員在場持盾牌戒備。葉劉指，近月野豬已多次「攀山涉水」走進鬧市及民居，闖入地鐵、屋邨甚至泳池游泳，可見牠們已全方位闖入民居中，認為政府應該多管齊下，盡快處理野豬滋擾市民的問題。

她又指，野豬已「深入民間」，認為牠們在野外環境生活當然沒問題，但假如野豬闖進人類聚居的地方，便會對市民造成極大滋擾，甚至發生意外。葉劉指，據知現時仍然有人出於愛心餵飼野豬，她批評此舉甚為不智，「記得我在選舉期間，有不少市民向我投訴，除了餵飼野豬外也有人餵飼白鴿，無疑會影響衛生環境，必須正視。隨著新一屆立法會復會在即，我屆時必定會跟進相關問題。」

野豬突現深灣遊艇會



+ 1

去年十一月，一名輔警在北角驅趕負傷野豬期間受襲，漁護署其後宣布將捕捉在市區出沒的野豬人道毀滅。葉劉淑儀當時認為，人道毀滅已是對野豬造成最少痛苦，「唔明白人道毀滅有咩唔人道」，並建議增設重新發牌規管的捕獵隊，在郊區雙管齊下解決野豬問題。