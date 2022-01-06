禁堂食｜張宇人料業界損失至少40億　籲政府撥款支援、推強制打針

政府宣布收緊防疫措施，由明日（7日）凌晨起禁晚市堂食14天。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今早（6日）表示，飲食業就防疫一直配合政府，奈何每次疫情爆發都由飲食業最先「找數」，預料飲食業本月原杖收入高達130至140億元，相信單是未來14天停晚市堂食，「至少唔見40億」。



張宇人呼籲業主考慮減租幫助業界，政府亦應考慮向立法會申請撥款支援，建議增加百分百擔保貸款額助業界渡過難關。他認為政府長遠應強制全民接種疫苗，否則將拖垮香港經濟。



張宇人今日見記者時表示，政府就防疫措施「張弛有度」，形容今次在「張」方面果斷，他希望日後政府在「弛」方面也能果斷。他指去年過年期間，市民已無法外出用膳，如今市民、業界大多都已接種疫苗，可惜「出面有事，當災的又是飲食業」。

他指，飲食業臨近年尾已斥資購買食材，準備在過年前後經營晚市，如今停晚市後收入大減，但支出不停，所以再次呼籲各業主高抬貴手，減租幫助業界。

張宇人呼籲業主考慮減租幫助業界。（張浩維攝）

呼籲當局先申請大額撥款 再適度支援飲食界

援助金額方面，張宇人指現時沒有相關計算程式，可先研究，但認為政府最好先向立法會申請大額撥款，再適度向業界提供支援。

他又提到，業界在年尾有不少需要繳費的項目，要求政府將百分百擔保貸款增加款項，讓業界先貸款。

張宇人希望政府要求全民強制打針。（張浩維攝）

不評論高官需否問責

張宇人又指，希望政府推行全民強制打針，擔心情況長此下去，將拖垮香港經濟。今次疫情再爆發，與國泰空中服務員有關，張呼籲國泰在處理員工出勤回港方面，做好監管工作，並建議政府考慮就日後類似事件增加刑事責任，令相關員工在外地有所警惕，「不要累全港難過年」。

張宇人稱，不希望評論政府高層是否需要就事件問責，指政府一直要就抗疫及經濟取得平衡，香港既不想沒有客運飛機航班，亦需貨物流轉。