拆局｜政界派對爆疫顯僥倖心態　學者指中央失望：削港府管治威信

Omicron新冠變種病毒來勢洶洶，引起全城關注，政府連日要求市民提高警覺，並推出嚴厲措施包括禁止晚市堂食，務求盡快壓制疫情。就在全港高度戒備之際，政圈突爆出港區人大代表洪為民周一（3日）舉辦生日派對，官員、議員等百人出席，豈料其後證實同場有初步確診者。特首林鄭月娥昨日（6日）召開記者會向公眾解畫，期間點名民政事務局局長徐英偉未有以身作則「尤其失望」。



生日會事件在政界激起千重浪，不少政商名人受牽連，但至少兩名出席者都為主角洪為民說好話，指本周初疫情未算嚴峻，場地亦有防疫規定，認為洪有「少少無辜」。不過，有建制中人指事件反映不少人欠政治敏感度，抱僥倖心態。



全國港澳研究會副會長劉兆佳指，兩地均極力應對疫情，但香港官員卻在此時爆出事件，相信會令中央失望，亦削弱港府管治威信。



出席者多「打卡」後離開

近日全港焦點均集中於Omicron疫情，特首周二出席行政會議前，狠批國泰機組人員違反規定，管理層不能以不知情作為免責條款，正如她作為特區之首，對香港所有事情負責，事隔兩日，這番話卻成為回力鏢。

官員在疫情下還出席大型聚會，自然成為眾矢之的，但最少兩名出席洪為民生日會的人士為壽星公「申冤」，他們說雖然除夕爆出「望月樓」群組，但直至本周一疫情氣氛並未嚴峻，市民如常外出聚餐，政府亦未有計劃收緊限聚。根據活動請帖，洪為民採取多項措施，包括規定除用餐外必須戴上口罩、使用「安心出行」、展示疫苗紀錄等，因此很多人警覺性不高。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

有出席人士指，其實該生日會是流水式運作，屬「畀面派對」，不少人到場打招呼後便離開，整個安排符合法例規定，當日傍晚6時開始舉行，11時半才結束，很多賓客沒有留下來聚餐。

不過，亦有人承認疫情期間爆出事件是災難，事關涉及多名政府高層官員，政治觀感欠佳，特別是官員在疫情下出席非公務活動，林鄭在記者會上亦特別點出批評。

在記者會上，林鄭點名對徐英偉尤其失望，並明言會採取行動。有政圈中人說，若徐英偉跟其他官員一樣，到場寒暄和「打卡」後離開，可能無需赴隔離營和萬箭穿心，但這也側面反映不論官員、議員以至人大代表，都抱有一種僥倖心態，得過且過，這可能牽涉政府團隊治理出現系統性問題。

劉兆佳：記憶所及特首首次公開批評問責官員

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，今次事件顯示徐英偉政治敏感度不足，但如果沒有其他內情，以及民意沒有強烈反彈的話，暫時看不到對徐英偉仕途有決定性影響。劉兆佳說，記憶所及今次是特首首次公開批評一名問責官員，已經是較為嚴厲的反應，對徐的聲譽相信會造成打擊。

料削弱中央對香港防疫工作信心

政府早前認定疫情急速惡化，突然收緊防疫措施，令食肆、商户大為不滿，劉兆佳認為生日會事件在此時發生，確實會打擊政府威信，因為市民會期望政府以身作則。至於中央政府，劉兆佳評估事件當然會令中央對特區政府失望，指是次事件削弱政府公信力，以及削弱中央對香港防疫抗疫工作信心，增加抗疫難度。不過劉兆佳說，雖然特區政府換屆在即，新一屆政府組班方面，中央應有其他更重要事情要考慮。