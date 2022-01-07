為徐英偉護短？狄志遠：促下台情緒化　葉國謙：倘獲邀自己或出席

本周一（3日）多名高官、議員出席的逾百人生日派對出現確診者，民政事務局局長徐英偉昨遭特首林鄭月娥點名表示十分失望。曾在徐英偉出席宴會後，與對方飯聚的狄志遠表示已接受檢測，相信今日內會有結果，不過目前決定繼續在家工作，因為病毒仍有潛伏期。



狄志遠認為，目前要求徐英偉問責下台是情緒化要求，他會留待特首林鄭月娥有所行動後，再審視是否公道。行政會議成員葉國謙認為，「人頭落地」未必合適，因認為官員於其他私人場合同樣可能受感染。他又形容，徐英偉於網上發布的道歉帖文是恰如其分。



狄志遠與新思維副主席黃俊瑯、成員崔定邦，周二（4日）與民政事務局局長徐英偉、政治助理張進樂共晉午餐。（徐英偉Facebook）

狄志遠正等候檢測結果 暫決定在家工作

狄志遠在港台節目上表示，他與徐英偉在一個多月前已約好飯聚，只有新思維數名高層出席，商討新思維日後與政府方面的合作空間。他提到新思維昨日開會期間，收到徐英偉正前往檢疫中心的訊息，所以立即安排同事接受檢測，自己也已接受檢測，相信今日內會有結果。他預料事件暫時不太影響工作，因為已經與同事商討了未來的工作安排，不過目前決定繼續在家工作，因為病毒有潛伏期。

徐英偉以外官員雖早走只屬幸運

狄志遠表示，徐英偉將受到甚麼問責措施，可留待特首林鄭決定後，再審視是否公道，認為目前要求他下台只是情緒化的行動。至於其他出席的高官，狄志遠認為，他們雖然早於9時30分離場，沒與初步確診人士接觸，但這只是幸運，不代表市民可以接受事件，因為整件事並不恰當。

狄志遠又指，今次宴會發生在望月樓群組之後，而且出席宴會對官員而言不算必要。他稱，官員一邊呼籲別人打針，一邊出席宴會，顯示官員警惕性不足，現時更連立法會能否如期開會都未知，強調大家不要掉以輕心。

葉國謙：官員「人頭落地」未必合適

葉國謙於商台節目指，若於本周初接到邀請自己或者也會出席，「問心都可能會去，」不過會避免在席間除口罩。被問到今次事件應如何發揮問責精神，他指「人頭落地」未必合適，亦無需要，因為認為官員於其他私人場合同樣可能受感染。對於徐英偉僅於網上發布貼文道歉，葉國謙認為屬恰如其分，反問主持覺得如何才算合適，認為不是每次均須落台才是體現問責精神。

立法會議員田北辰表示昨日事件的觀感很差，提到上周工展會多名高官出席工展會已經違反政府呼籲，而周一卻繼續出席晚宴，更未必有佩帶好口罩，認為這是關鍵所在。田北辰認為，獲邀者不出席該活動本身完全不構成問題，質疑他們為何沒拒絕出席。