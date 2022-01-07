葉劉批徐英偉連累政府社會　反問「咁多應酬把鬼」：睇文件好過

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民本周一（3日）舉辦過百人生日派對，至少13名高官出席，會上一名女士確診，民政事務局局長徐英偉及四名立法會議員先後列作緊密接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心。



行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今早（7日）在電台節目形容事件「幾嚴重」，她不評論徐英偉應否下台，但相信會影響對方的政治前途。她批評徐英偉做法疏忽，有關官員出席宴會是不智，強調不論與對方交情如何，也應盡量審慎，不要「累政府、累社會」。



她指官員應善用時間研究政策，「去咁多應酬把鬼咩，收咁多禮物做乜啫你哋，一個、二個得閒喺屋企睇多啲文件，做多啲政策研究、落區好過啦。」



紀律懲處聊勝於無 極其量只發書面警告

被問到徐英偉應否問責下台，葉劉淑儀稱，應否下台由特首決定，她不評論，但相信會影響到其政治前途，傳媒及議員日後都會質疑。但她提到徐英偉任期僅餘不足半年，要找人頂替也不容易。

她說，官員前往宴會、短暫道賀後離開是「無可厚非」，但留下吃飯則有點浪費時間，「食飯無謂啦，嘥時間、唔健康。」她認為官員應善用時間看文件及研究政策，「我自己以前放工返屋企要好多時間睇文件，唔知佢哋點解咁得閒周圍去。」

對於特首林鄭月娥稱對徐英偉感到十分失望，葉劉淑儀指，林鄭今次被下屬連累，她應提醒官員勿去不必要應酬。她批評公務員紀律懲處制度聊勝於無及過時，極其量只會發出書面警告。