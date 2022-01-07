政圈流傳「好友飯局」名單　獲邀者指為另一人發起　活動已取消

洪為民生日會爆疫震撼全城，過百名出席者全部需赴竹篙灣隔離，包括民政事務局局長徐英偉、警務處處長蕭澤頤等多名官員。政界昨晚流傳一份「好友飯局」名單，記載了6張枱每張12人共72個名字，上有民政事務局局長徐英偉、前海關關長鄧以海等人名，但日期標明是1月6日，即洪為民事件爆出之後。



《香港01》從至少3名獲邀者得知，該名單並非洪為民生日派對的賓客名單，而是另一政商界人士發起的飯局。該飯局原本訂於1月6日舉行，但政府宣佈收緊防疫措施之後，飯局已經取消。



政圈震動 林鄭昨記招指官員要為自己行為負責

洪為民生日派對有確診者赴會，事件引起政界震動，不少與會者均表示僅到場一段短時間，以及其實沒有飲食。特首林鄭月娥昨日批評，指社會有很多人努力抗疫，作為政府主要官員更應以身作則，盡量避免出席有風險的私人聚會，這些亦並非公職上要求出席的活動，官員當然要為自己的行為負責。

截至今日（7日）下午，已證實至少33名官員及立法會議員曾赴洪為民生日派對，當中包括徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏等官員，立法會議員則有20人，包括譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民、林智遠。

衞生防護中心：市民要停止不必要聚會

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日下午在記者會呼籲，市民要盡力遵守社交距離措施，停止不必要聚會尤其跨家庭聚會，並減少去人多擠逼地方。而早前宣佈的禁晚市堂食、關閉表列處所等措施，亦已由今日凌晨零時起生效。