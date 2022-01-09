麥美娟：夏寶龍說今屆議員「責任重大　使命光榮」　要看香港全局

約20名新任立法會議員周三（5日）到深圳，與國務院港澳辦主任夏寶龍見面，當中包括工聯會麥美娟。



麥美娟周六（8日）晚開Facebook直播，展示夏寶龍送的四件禮物，又披露會面內容，表示議員要做到夏寶龍的期望。



麥美娟開Facebook直播，展示夏寶龍向立法會議員送上四份禮物。

議員見面時收到四份禮物 要求認識憲制秩序

麥美娟指，夏寶龍向每位議員送上《國安法》、《憲法》、《基本法》及《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書。麥美娟形容夏寶龍很率直，雖然講話有文稿，但講了很多稿以外的自己看法，指今次獲益良多。她表示，夏寶龍對香港政制情況很熟識，並要求議員認識香港憲制秩序。

麥美娟說，回港開記者會後有記者問她：「為何夏寶龍要揀你上去？為何要與中央官員會面？」她笑說不懂得答：「點解揀我上去，你問佢啦問我做乜啫，我點知啫！」指見面是對方安排「點解唔見得」。她說這些問題正正反映以前重「兩制」而輕「一國」，好像香港立法會要獨立於國家機構，但其實是錯的，指《憲法》有條文指國家在需要時候可設立特區，香港特區才能成立。

「愛國不能只留於口號上」

而夏寶龍向議員提出五個希望，包括做立場堅定的愛國者。麥美娟透露，夏寶龍在會面中說過「愛國不能只留於口號上」，麥認為要講好中國、香港故事也是愛國的一部份。

夏寶龍要求議員要做行政主導體制的維護者，同時不能做橡皮圖章，不能做投票機器，麥美娟說中央要求議員有效監督政府施政、反映民意、提出有建設性的建議。

夏寶龍要求議員堅持人民至上 要不斷學習

麥美娟續說，夏寶龍要求議員要務實，要堅持做人民至上的議員，要深入民眾和業界，將精力投入立法會工作。

夏寶龍在見面會上，又要求議員要不斷學習，要有管治才幹，要有參政議政能力，要解決到香港老大難的問題。麥美娟指該番說話是要提醒，議員說到底都是要服務群眾，對他們是一個很深的啟示。

「不能再山頭主義 搞小黨派、小利益」

麥美娟表示，夏寶龍又說議員要善於團結協作，要團結社會方方面面的力量，不能再山頭主義，搞小黨派、小利益，要整體來看香港的全局。

麥美娟透露，夏寶龍表示今屆立法會議員「責任重大，使命光榮」，她表示議員要做到夏寶龍的期望。