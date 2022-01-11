央視片段：夏寶龍如常出席習近平主持的重要會議

立法會議員何君堯等百多人，1月3日出席港區人大代表洪為民的生日派對，其後發現有確診者出席。然而，何君堯和其他議員在1月5日北上深圳與港澳辦主任夏寶龍會面，當中的防疫措施引來關注。



據央視《新聞聯播》影片，夏寶龍今日（1月11日）上午在北京出席中共中央總書記、國家主席習近平主持的十九屆六中全會精神專題研討班開班儀式，並聚精會神閱讀文件。



央視片段所見，習近平在開班儀式上發表講話，台上有中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正，以及國家副主席王岐山。台下則有各省市區、中央和國家機關有關部門主要負責人，解放軍各單位主要負責人等出席。片段中夏寶龍有左右兩面的數個鏡頭，均是聚精會神閱讀文件。

何君堯聲明：會面前3次檢測全屬陰性

由於洪為民生日派對確診者染上高度傳染性的Omicron變種病毒，何君堯出席後兩天再到深圳會見夏寶龍，引來外界關注。今次夏寶龍在央視影片露面，側面反映他未受疫情影響。

事實上，何君堯在1月7日發表聲明，指與夏寶龍會面前已經做了3次核酸檢測，全部均為陰性，並即日通過「回港易」回港。