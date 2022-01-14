沙半山手記｜特首跑馬仔人選快浮面　「排位表」料月底出爐

距離特首選舉提名期只有一個月，至今仍未有人表態參選，「跑馬仔」潛在人選只能晨操晚練，等待機會落場，其中全國政協副主席梁振英近日頻頻曝光，似有捲土重來之勢，特首林鄭月娥在任期尾段提出政府架構重組，也被視為有意連任之舉。

有資深建制派向沙半山表示，預計下周開始會陸續有潛在人選「漏口風」透露參選意願，再下一個星期、即農曆新年前夕，以「跑馬仔」為喻，公眾屆時應會看到「排位表」。



林鄭出招抗疫 陳馮講座煞停

今次特首選戰撲朔迷離，北京遲遲未有訊號，有意出戰者只能按兵不動，在背後密密拜訪選委。要數近日最受政圈關注者，非「國際級黑馬」陳馮富珍莫屬，由全國政協副主席董建華成立的團結香港基金，原本在月初為陳馮「搭台」辦講座，大談新冠疫情、社會不平等，豈料林鄭「快、狠、準」收緊限聚措施，連陳馮講座亦被迫煞停。近日有媒體指陳馮已開始埋班，支持者是團結香港基金，但基金出聲明否認支持陳馮選特首。

有資深建制中人分析，由於支持陳馮富珍和支持林鄭月娥的「背後力量」高度重疊，如果陳馮富珍獲力捧，就表示林鄭愈是失勢。不過，如果細心留意該篇報道，內容所指的是「有中間人正聯絡司局長潛在人選，要求他們提交履歷」，認為這不像是陳馮富珍的工作風格，反而像是有人刻意放出風聲，測試政界反應。

該人又指，隨著特首選舉提名期臨近，大眾媒體的關注焦點無可避免會轉向特首選戰，有關陳馮富珍有意去馬的風聲，可說是一次「初試啼聲」。他預計，下周開始會陸續有潛在人選透露參選意願，至月底大家可能會看到「排位表」，即潛在參選者已浮面，準備入閘開跑。

有曾經參與特首選舉工程的政界人士亦質疑，「交CV」一說「跳咗好多個step」，照理目前應籌組競選班底，而非找問責官員人選，又指若某人與特首候選人理念、立場相近，毋須透過履歷認識對方，有關說法令人摸不著頭腦。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

「梁營」人士頻晤選委

有接近林鄭的政圈中人就指，陳馮富珍無疑有國際視野、大局觀，對應國際複雜形勢有其作用，但認為林鄭過去兩年「經歷了考驗」，在國安法、完善選舉制度等方面完全配合中央，其爭取連任之意亦頗為明顯，否則不會在任期尾段提出「北部都會區」、政府架構重組等大動作。



該人指，「梁粉」張志剛昨撰文嘲諷架構重組方案隨時變「廢紙」，用內地說法，是「揣着明白裝糊塗」，因明眼人都知道改革政府架構，是得到「阿爺」首肯才可以做，難以自把自為，「（林鄭）鍾意做嘢都有個限度啦！」

有「梁營」中人承認，確有不斷約會選委見面，交流土地房屋、融入國家發展等議題，形容是「晨操晚練」，至於何時落場，可能要再等一會。

至於財政司司長陳茂波，近日正就《財政預算案》諮詢意見，外界估計他若無明確訊號，不會中途辭職參選，但預算案在2月23日發表，特首選舉提名期3月2日才截止，不能排除陳茂波發表預算案才有動作，當然，這不利於其競選工程。另一人選是剛卸任港大校委會主席的行政會議成員李國章，至少兩名建制派都說他在觀察名單之上，會否去馬很快揭曉。