花市取消︱何俊賢憂人流湧花墟：到時爆花墟群組　犧牲真有用？

自上周五（7日）收緊的防疫措施，將進一步延長兩星期至大年初三，即下月3日，期間除了全港食肆禁晚市堂食，健身室等指定處所繼續關閉，全港花市亦會取消。漁農界議員何俊賢質疑，一刀切取消花市令政府可以簡單卸掉責任，但反問「花農嘅犧牲係咪真是對社會抗疫有好處？」



何俊賢指「如果香港無咗花市，香港人係咪唔買花呢？……佢地去旺角花墟買，到時可能整個花墟群組出嚟。」他進一步解釋取消花市後，市民必然會轉赴花墟買花，令花墟更「墟冚」，質疑能否達至防疫效果。



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為了抗疫必定配合：惟冇解決人流問題

何俊賢下午在立法會財會表示，若果政府一意孤行，花農只能無奈照做：「如果最終有決定……我梗係返去同花農講，特首決定左，我哋堅決執行。」他接受《香港01》查詢時指，為了抗疫固然會配合，但問題是犧牲是否值得，舉例如果禁晚市堂食並非全港一刀切，「人嚟嘅嘛，佢一定去搵食嘅地方，所以你冇解決人流問題，呢個課題政府無講！」他擔心花農最終只是「捱咗義氣」，但未必實質起到抗疫作用，「咁會覺得犧牲唔抵！」

叫停全港花市，食環署將向檔主悉數退還費用，而在第五輪防疫抗疫基金也會向他們發放攤位使用費一半的特惠金。何俊賢指，背後還牽連眾多本地花農，原本打算經花市銷售的植物及鮮花斷了銷路，政府必須考慮如何補漏執遺。