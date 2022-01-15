特首選舉前哨戰未開打　葉劉：中央不鼓勵　不欲因特首選舉再撕裂

距離特首選舉提名期餘下一個月，至今未有人表態參選。連續兩屆劍指特首寶座、均未能取得足夠提名入閘的新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀，同樣未表態，但她今日（15日）在電視台專訪中表示，至今未有人表態參選，相信是中央不希望社會再次因特首選舉而撕裂。



隨著《港區國安法》落實及「完善選舉制度」，愛國者治港下，葉劉淑儀指政治生態出現很大改變，一切已重回正軌，「我諗中央唔想睇到香港再因特首選舉而撕裂，所以你見遲遲都無人出來搖旗吶喊呀，就係咁解啦，中央唔鼓勵。」

2011年，葉劉淑儀早於8月底已表明考慮出選翌年特首選舉，並公開批評疑似候選人唐英年無建樹，以及梁振英治港風險高。而梁振英則在9月公開表示準備參選，並在11月與唐英年前後腳宣布出選。至於上一屆特首選舉，葉劉淑儀在12月中正式宣布參選，林鄭月娥及曾俊華則於1月中辭職出選。

今屆特首選戰，開打時間明顯落後於過往，現時傳聞潛在參選人還有特首林鄭月娥，全國政協副主席梁振英、世界衞生組織前總幹事陳馮富珍、財政司司長陳茂波等。