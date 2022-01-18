新冠疫情｜美容等六類處所促勿再一刀切停業：邊間出事停邊間

政府月初收緊防疫措施，共15類處所需要停業，立法會批發及零售界議員邵家輝聯同美容、按摩、浴室、麻雀天九耍樂處所等六類業界代表今日（18日）召開記者會，要求當局不要再「一刀切」要求處所停業，呼籲當局以「邊間出事停邊間」。業界代表亦建議就面積大的停業處所，參考酒樓等補償方法，按面積計算有關補償，否則相關補貼只是杯水車薪。



邵家輝強調，相信業界都支持政府推動疫苗氣泡，又指自己一直有與政府當局密切溝通，去信當局提出業界訴求。香港聯誼商會主席吳司仁稱，業界已做好準備，相信只要政府推出疫苗氣泡，他們可以立即復業。他亦希望政府將業界從表列處所規管中抽出，令他們不用再因為其他行業出現確診而需要停業。



邵家輝與美容、按摩、浴室、麻雀天九耍樂處所等六類業界代表，要求推出疫苗氣泡，令他們可以立即復業。（梁鵬威攝）

邵家輝表示，感謝政府的抗疫工作，提到今次的支援措施很快推出，能夠讓部份人士在過年前得到援助。但質疑為何仍似過去「一刀切」停業，不少行業在新一波疫情下無法開工，呼籲當局以「邊間出事停邊間」的方法處理。

吳司仁：如下周推行疫苗氣泡可立即復業

吳司仁表示，他們的處所與麻將天九耍樂處所的分別在於，他們一定要提供飲食才能有盈利。他提到業界目前只可營業至晚上11時59分，希望可參考酒吧業界營業至夜深，否則收入會受經營時間所限。他亦提到，他們已經272日沒有麻雀服務。

吳續說，早前合共25萬元的資助，只等於1個月租金，但需要增添設備以符合衞生、鮮風設備方面的要求。吳司仁提到，業界從未有確診個案出現，又表示如果政府在2月24日推出「疫苗氣泡」，他們可以立即復業，亦希望將業界從599D章規管之中抽出，不用再因為其他行業出現確診而需要停業。

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六類處所要求按情況補貼員工薪金及租金

教育局資歷架構美容及美髮行業培訓諮詢委員會主席楊慧君讀出共同出席的六個業界代表聯合聲明，促請當局不要再「一刀切」要求停業，願盡早推行疫苗氣泡、按處所情況直接補貼員工薪金及租金、按處所情況精準賠償、與業界共同重新檢視第599F章規例，以及制定長遠防疫措施的機制。

楊慧君指，本港有1.1萬間美容院及美甲中心，接近8萬從業員，提到行內不少自僱人士沒有收到政府資助，過去兩年業內即使並無爆疫都被要求停業。她提到，美容院從業員有全套裝備、獨立隔間，亦是最先使用「安心出行」的業界。楊稱，政府以減少人流作為停業理由，但他們大部份工作都是一對一的服務，呼籲政府從新考慮防疫限制措施。

美容院董事憂人手流失不復返

同屬美容業界的美容院董事黃靜明指，他們已經做足「120分」，亦無爆發疫情群組，對被一刀切停業感到無奈。她提到，自己曾與業主了解可否減租，理解業主亦有難處，強調政府的補貼只是杯水車薪，公司已損失超過10%人手，亦有不少連帶工作的服務鏈受影響。她相信業界沒有倒閉潮，但情況影響行業的健康發展，擔心選擇離開的從業員日後不會回到業界。

黃呼籲政府為受影響而沒收入的員工提供補償，按MPF紀錄的75%金額作補償。

其他出席的處所包括麻雀館、浴室、家庭娛樂中心等代表。