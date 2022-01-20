Omicron｜林順潮料初四無法重開處所　提三件事可成為突破關鍵

本港近日再出現多宗源頭不明個案，社區懷疑出現隱形傳播鏈，令人關注政府會否在年初四（2月4日）提早實施「疫苗氣泡」，重開表列處所及晚市堂食。選委界議員、眼科醫生林順潮相信，延遲重開表列處所及晚市堂食的機會很大，亦對通關不樂觀，認為要通關必須先滿足三個條件。



張竹君：本港疫情「開始非常之嚴峻」

食物及衞生局局長陳肇始早前在電視節目中表示，Omicron變種病毒傳播力強，不希望疫情防控措施「收收放放」，為審慎起見，將延長措施至農曆大年初三，即最快年初四可逐步解除。

陳肇始表示，年初四是否能以「疫苗氣泡」為基礎，放寬食肆和表列處所營業限制，她表示首要是重開晚市堂食，強調逐步放寬是比較謹慎的做法。

不過，連日來Omicron變種病毒仍有社區傳播個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（19日）亦明言，本港疫情「開始非常之嚴峻」，形容現在傳播鏈有「幾個火頭」。疫情久久未能平靜，距離年初四僅有15日，能否重開晚市堂食仍是未知之數。

林順潮稱加強追蹤、全民檢測及打針才有望通關

林順潮稱，Omicron經空氣傳播，傳染力特別強，如果再出現更多源頭不明個案，本港疫情或幾何級數爆發。他相信2月內未必有機會重開早前勒令關閉的表列處所，與內地通關的情況亦不樂觀。他說，目前「安心出行」不具追蹤功能，當局要靠八達通、信用卡和閉路電視紀錄等，才能成功追蹤緊密接觸者，速度較慢。他認為，政府要加強追蹤能力、提高疫苗接種率至85%或以上以及全民檢測，三管齊下才有望通關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，現在傳播鏈有「幾個火頭」。（資料圖片）

麥美娟稱疫情反映外防輸有漏洞 倡全民檢測

工聯會立法會議員麥美娟指，希望能夠盡快重開表列處所及晚市堂食，若未能全面重開，也希望能放寬晚市堂食至晚上8時。她指，第五波疫情反映本港外防輸入有漏洞，但與內地通關工作已籌備多時，相信遏止第五波疫情後，很快可以通關。她促請政府進行全民檢測，但目前香港沒有足夠人手進行全民檢測，料需要國家協助。她亦建議政府增加疫苗接種名額，以應付需求。

選委界議員陳曼琪認為，目前最重要的是截斷隱形傳播鏈，由於疫情反覆，若年初四仍未能重開處所，是市民不樂見的，但也是要「忍痛」，又稱她對未能與內地通關感失望，認為社會各界現時應謹守崗位，做好防疫工作。