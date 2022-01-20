公務員拒打針2.16起不准返工　門卡將失效　無醫生證明視作曠工

政府厲行「疫苗氣泡」，公務員陸續經內部電郵收到實施細節，下月16日起所有政府僱員均須接種至少一劑疫苗，方准進入政府大樓及工作處所。唯一例外是懷孕或具有效醫生證明列明不適宜打針人士，屆時這類僱員會獲簽發「特別通行證」。若未能符合要求者將被拒進入工作場所，並將視之為「缺勤」，面臨紀律處分。



《香港01》取得公務員事務局發出的指引，要求政府僱員向所屬部門交代自己接種疫苗情況，包括已接種多少劑；如有醫生證明不適宜打針者，須交代證明的有效期。部門將因應相關紀錄更新門卡，屆時未有打針、又不符合豁免要求的僱員，門卡將自動失效。公務員若拒絕交代接種情況，同樣會被視作不服從部門指令，面臨紀律處分。



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有公務員被要求下月15日交出辦公室門卡

現時全港政府僱員近18萬人，首針接種比率達98%，即受影響人數不多於4,000人，政府為鼓勵僱員接種疫苗，已多次收緊措施，本月3日起未打針僱員須每三天做一次核酸檢測，沒醫生證明不宜接種者，更加需要自費檢測。

「疫苗氣泡」下月16日實施後，現行三天一檢將不再是拒絕打針的選項。有公務員透露，政府要求未打針同事在實施前一天，即下月15日交出辦公室門卡。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，交回門卡是正常做法，以便部門更新門卡以識別同事是否符合要求。他說，疫苗氣泡的實施指引只是發送給部門主管，牽涉具體技術實施細則，再由各部門下達，所以實施情況因部門而異。

須上報接種紀錄 未打針者門卡自動失效

《香港01》取得該份由公務員事務局發出，長達11頁的實施指引，列明政府僱員須向所屬部門交代接種疫苗情況。為了方便管理，有拍卡設施等出入系統的工作處所，例如政總，部分會根據紀錄更新僱員的進入權限，未打針且不獲豁免者，門卡或通行證將會失效。

有公務員向《香港01》表示，今早已接獲部門電郵交代細節，「講明冇打針，（下月）16日起唔畀返工，當作缺勤」，如有醫生證明就要事先申請「特別通行證」，否則將面臨紀律處分。不過他並非在政總上班，有關安排經部門轉達，部門未有要求未打針者交出證件：「其實視乎邊度返工，唔係度度都要嘟卡，有啲用鎖匙，有啲用密碼，不過如果去其他部門開會就有影響。」

在另一部門工作的合約僱員則指，所在的辦公處位於商廈，公務員同事都是自由出入，「唔會擺人喺度查」，相信措施對於在政府合署或政總返工人士影響較大。

不過指引列明，即使工作處所沒有出入系統，部門也有專責人士更新接種紀錄，會將不符要求者名單知會處所管理者，必嚴格執行，拒絕相關人士進入，強行進入者可被刑事檢控。

部門主管被提醒：沒責任向拒打針者批假

政府在內部電郵強調已給予僱員足夠時間打針，更批評無醫療原因而拒絕打針者是極不負責任，僱員須於措施落實前交代接種情況，以及豁免打針證明的有效期。指引特別提醒部門主管，拒絕打針以致無法上班等同「無理曠工」，下屬不能因為無法依從疫苗氣泡規定而請假；聲稱擔心疫苗安全及有效性、或無時間接種都不是請假原因，部門一般不會因此而批准請假。

至於取得醫生證明不宜打針者，須經所屬部門確認，再簽發「特別通行證」作準，相關人士仍要三天一檢，政府也表明不接納由中醫發出的證明，而證明的有效期最多三個月。