Omicron｜陳曼琪向人大常委會建議　請求中央政府協助全民檢測

變種新冠病毒Omicron疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓今日（21日）要圍封5天，涉及約2,700人。此外，北河街街市及附近街道今晚亦要進行徹底清潔，深水埗、香港仔等多個地方亦有確診者蹤跡。



全國人大代表、立法會議員陳曼琪向全國人大常委會遞交建議，請求中央政府協助香港強制全民檢測。



全國人大代表陳曼琪。（資料圖片）

指本地人手難以應付全民檢測需求

陳曼琪表示，近日香港社區有多條隱形傳播鏈，情況相當嚴峻。根據內地及其他地區的經驗，她認為透過全民檢測尋找社區中帶病毒的人士，是截斷傳播鏈防止疫情擴散的有效方法。然而，礙於本港醫療資源緊張，單靠本地的人手及設施難以應付全民檢測需求。因此，陳曼琪將透過全國人大代表的身份，向全國人大常委會遞交閉會建議，請求中央政府協助特區政府進行強制全民檢測。

陳曼琪認為，本地疫情嚴峻，特區政府須認真考慮進行強制全民檢測，並需向中央政府尋求協助。同時特區政府亦要汲取2020年「普及社區檢測計劃」的經驗，落實是次疫情爆發時的全民緊急檢測行動。她說，當時內地派人來港協助，但只有178萬人參與檢測，認為是因為政府無實行強制措施，又沒有充份的宣傳。

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倡限期內未檢測者限制進入食肆

因此，陳曼琪建議強制全民檢測的同時，應配合「安心出行」，未在限期前完成檢測的人士限制出入公共場所及食肆。此外，她亦促請特區政府與內地緊密溝通，完善「安心出行」轉換成「港康碼」的程序，又表示自己將請求中央提供相關技術支援。