新社聯倡再派5000元消費券　每年預留千億發展北部都會區

新界社團聯會今日（22日）與財政司司長陳茂波透過視像會議見面，就2022至2023年度《財政預算案》提出逾20項建議，包括發放5,000元電子消費券、預留千億加快北部都會區建設、發放每月6,000元失業援助金、提供1,800元電費補貼等。



新界社團聯會提出財政預算案建議。（高諾恆攝）

新社聯成員今日（22日）與財政司司長陳茂波進行視像會面，就新一份《財政預算案》提出建議。港區人大代表兼新社聯理事長陳勇、立法會議員梁志祥、周浩鼎、李世榮、劉國勳，及葵青區區議員郭芙蓉出席。

周浩鼎表示，第五波疫情致各行各業五勞七傷，促當局繼續發放5,000元消費券，刺激經濟復甦。陳勇認為，電子消費券比其他紓困措施更能幫助市民，包括「N無人士」在內的廣大市民均能受惠。郭芙蓉亦指，很多基層都支持派發消費券，稱能解決燃眉之急，但政府應正視商戶坐地起價的問題。

倡開通屯門碼頭至中環航線

劉國勳認為，當局須加快新界北部都會區的建設，以應付房屋供應及融入國家發展大局，提議預算案每年都要預留最少1,000億元資金，推動基建發展，開創就業機會。

周浩鼎亦提到，屯門區需要新航線解決交通問題，建議當局增撥資金開通由屯門碼頭至中環的新航線。

新社聯提出17項利民紓困措施，包括提供每戶1,800元的電費補貼。（資料圖片）

提17項紓困建議 包括失業援助金及電費津貼

新社聯另提出共17項利民紓困措施，包括建議政府發放為期半年、每月6,000元的短期失業援助金、提供每戶1,800元的電費補貼、寬免1個月公屋租金、寬免2022至23年度差餉，上限為每季3,000元、重設「學生乘搭車船優待證計劃」，及額外發放1個月綜援金、高齡津貼及傷殘津貼等等，以紓解民困。

郭芙蓉提議政府向「N無人士」提供現金資助，又促房委會與房協資助舊式樓宇和公屋居民進行渠管檢驗和維修，減低居民維修費用負擔，同時減低病毒從喉管傳播的風險。

周浩鼎指，特別向司長重點表達了第五輪防疫基金的一些漏洞，如未為外判清潔保安提供千元津貼，希望當局修補漏洞，急市民所急，紓解民困、保民生。

劉國勳表示，陳茂波對建議有一一回應，表示會研究。陳勇說，新社聯是來自基層的團體，盼建議能被接受，呼籲政府調配更多資源與民間團體合作，為市民服務。