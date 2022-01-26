葵涌邨︱圍封多天檢測屢現問題　麥美娟倡加人手延長採樣時間

葵涌邨逾十幢住宅連環爆疫，政府延長最初圍封隔離的逸葵樓檢測期至本周五，夏葵樓亦須隔離檢測5天，但不少人質疑大批居民輪候檢測或導致交叉傳播。工聯會立法會議員麥美娟認為，葵涌邨在排隊檢測方面確有問題，已向局方反映，建議延長檢測時間，據悉昨晚已於原定晚上8時後進一步延長。



麥美娟強調，一直希望有關方面做好分流，盡量減少因排隊而出現的接觸，因為即使輪候地方是開放空間，情況仍然不理想。她建議讓檢測承辦商以彈性方式安排人手，調動需求較少的檢測站人員往葵涌邨幫忙。



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葵涌邨檢測安排除了排隊輪候時間長，亦有不少人憂慮在乘坐升降機往返檢測期間染疫。麥美娟強調，一定要增加當區採樣人手，知道目前在人手安排方面有困難，故提出應彈性，讓某些檢測需求較少的地點可調動人手到葵涌。她又指，相信房屋署在檢測人流安排方面可再作調整。

抗疫跨部門 盼做好統籌

麥美娟表示，有關檢測的安排一般涉及多個部門，提到自己亦曾因事需要聯絡部門，亦要找兩個不同部門，故希望當局可以做好統籌工作，相信情況日後會更加理想。被問到夏葵樓在再度圍封前，昨日一度有人可以外出，會否造成防疫漏洞時，麥美娟回應指，相信是部門之間資訊溝通方面出現問題，希望沒有大影響。