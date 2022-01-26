經民聯料空運貨成本升近5成　倡減機場收費穩物價

經民聯與紡織及製衣界立法會議員陳祖恒今午（26日）見記者，促請政府推出措施降低進口物品成本，穩定物價，建議包括邀請全球航空公司增加貨機來港，以及寛減香港機場費用等。



盧偉國（左二）指，近期本港進口貨物供應不穩，貨品成本上升轉嫁至消費者，大大加重民生壓力。（歐嘉樂攝）

經民聯主席盧偉國表示，近期本港進口貨物供應不穩，空運貨品格價飆升，源於環球供應鏈問題，全球對商品及原材料需求非常高，加上本港實施航班熔斷機制，並收緊防疫措施，進一步影響空運。他指，貨品成本上升無可避免轉嫁至消費者，大大加重民生壓力，引述有飲食業人士指，現時空運貨品成本已有2成升幅，政府收緊防疫措施後，預計會再上升2至3成，最終有4成升幅會轉嫁消費者。

林健鋒建議政府主動邀請全球航空公司增加貨運機來港，包括以包機形式，擴大來往香港貨機服務，並加快審批程序。（資料圖片）

倡減機場費用 吸引貨機來港

經民聯副主席林健鋒希望政府不要事事「鐵板一塊」，建議政府主動邀請全球航空公司增加貨機來港，包括以包機形式，擴大來往香港貨機服務，並加快審批程序。另外，他認為政府應提供經濟誘因吸引更多貨機來港，例如寛減航班使用香港機場費用和資助貨物處理費用等，以穩定香港物資供應，降低航運服務成本，同時加強香港出口競爭力。

林健鋒又指，長遠而言，政府應推動航空公司將更多客機轉為貨機，加強與各大航空公司溝通，開拓更多貨機來港，並提供稅務優惠吸引航運企業落戶香港。

陳祖恒則認為政府應全面推展人流、物流「一地兩檢」，與深圳市政府保持緊密聯繫，積極配合羅湖及新皇崗等口岸落實「一地兩檢」，以及進一步完善人貨通關安排，與廣東省政府深入探討開放更多口岸作24小時通關之用。