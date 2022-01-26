童樂居虐兒案｜狄志遠稱管理層辭職負責任　田北辰：唔算大代價！

香港保護兒童會屬下的童樂居被揭發生虐兒事件，保護兒童會成立的獨立檢討委員會今日（26日）向社會福利署提交報告，報告發現童樂居幼兒工作員操守有問題，管理層疏於監管。事件中有20名職員被捕，香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及「童樂居」院長崔惠英請辭。



新思維社會福利界立法會議員狄志遠認為，涉事機構管理層對事件責無旁貸，管理層請辭是負責任的做法。他擔心涉事機構能否維持服務，呼籲機構尋求專業人士協助營運。實政圓桌田北辰就認為辭職亦不算是大代價，提出四大疑問，又引述報告指該機構近年人手流失量高，「一聽就知真係好大問題」。



民建聯葛珮帆促請社會福利署馬上檢視保護兒童會其他中心有否出現虐兒情況，並要求政府成立獨立調查委員會，徹查保護兒童會和社署的角色和監督機制。



狄志遠質疑童樂居管理層是否有足夠能力管理服務，呼籲童樂居持開放態度，容許專業人士協助運作。（周皓宜攝）

狄志遠擔心經過今次事件後，童樂居員工士氣低落，未必能維持服務，亦質疑童樂居管理層是否有足夠能力管理服務，呼籲童樂居持開放態度，容許專業人士協助運作。他認為，今次童樂居並非單一事件，明顯是管理出現問題，管理層辭職是負責任的做法。

機構流失率高 田北辰：普通公司都出事啦

田北辰表示初期報告回應了部份要求，但仍有四項疑問有待解答。他表示，雖然保護兒童會總幹事及童樂居院長辭職，但認為「呢啲人高薪厚祿咁多年，出咁大件事拍下patpat就走得」，算不上好大代價，認為這方面要處理。

至於該機構近年人手流失量高，超過七成員工的工作經驗不足三年，田北辰說「一聽就知真係好大問題」，直言「普通公司都會出事啦」，何況是對員工有高度要求的機構。他說，該機構指會有序更換全部幼兒工作員，但欠缺時間表，而辭職和換人亦只是短期行動，真正解決問題就要加強人手和培訓。

田北辰又說，該機構一年收政府8,000萬元資助，認為政府有監管責任，指所有受政府資助機構都要受到監管，否則無法清楚公帑花在哪裡。

田北辰認為，保護兒童會指會有序更換全部幼兒工作員，但欠缺時間表。（歐嘉樂攝）

葛珮帆不排除引特權法調查

葛珮帆指，今次事件顯示童樂居管理失效，內部形成粗暴對待兒童的文化，而保護兒童會和社署似乎視若無睹，問題嚴重。她促請政府盡快檢視保護兒童會其餘服務中心，有否出現虐兒情況，亦建議成立獨立調查委員會，徹查保護兒童會監督機制，以及社署在事件中的角色，她不排除引用《立法會(權力及特權)條例》調查事件。

民建聯立法會議員、福利事務委員會主席陳恒鑌表示，今早已與勞工與福利事務局局長羅致光商討事件，希望在農曆新年前召開特別委員會會議討論。

鄧家彪關注員工培訓 林健鋒稱員工要寧缺勿濫

工聯會鄧家彪希望盡快在立法會福利事務委員會跟進事件，要求社署交代如何監管童樂居及同類機構。他指，今次事件中，員工對不合法行為習以為常，絕對是系統性問題，又稱童樂居近年人手按法例要求有所增加，關注社署對員工是否有足夠培訓和監督。

經民聯林健鋒指，事件反映由政府、童樂居機構管理層，到幼兒工作者日常運作均出現監控、督導及管理問題，他促請機構加強和定期做好幼兒工作者培訓工作，有序全面更換童樂居幼兒工作員，寧缺勿濫，並建議引用《立法會(權力及特權)條例》成立審查委員會，調查相關失職失責的行為。