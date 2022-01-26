童樂居案｜調查報告揭三宗罪　黃嘉純：同事沒提點形成粗暴文化

香港保護兒童會轄下「童樂居」爆虐兒醜聞，獨立檢討委員會今日（26日）發表中期報告，直指「童樂居」存三大問題，前線有粗暴管理文化，管理層監管不力，以及高流失率致工作沉重。

檢討委員會主席黃嘉純指，雖然粗魯對待與虐待僅一線之差，但閉路電視片段經常見到涉嫌虐兒行為，然而沒有一名會見人士指見過虐兒，以往投訴個案亦無法追查：「最遺憾係，同事間沒有互相提點，變成粗暴文化。」他又指，管理層理應知悉卻沒加以制止，釀成今次不幸事件。



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黃嘉純在記者會稱，童樂居內部份職員操守出現問題，透過粗暴手段，以最短時間令小童受控，卻沒有考慮他們感受、情緒及尊嚴，利用不適當手法規管，造成習以為常文化：「不恰當手法好易成為刑事罪，不恰當行為無人舉報，管理層意識不到嚴重性，是不能接受。」

透過粗暴手段，以最短時間令小童受控，卻沒有考慮他們感受、情緒及尊嚴，造成習以為常文化，管理層意識不到嚴重性是不能接受。 獨立檢討委員會主席黃嘉純

童樂居整個監督系統完全無發揮作用

黃又指，童樂居整個監督系統完全無發揮作用，沒有定時翻查閉路電視，缺外部監控及投訴機制不足，最近一次防止虐兒培訓已經是七年前。

香港保護兒童會執行委員會主席夏穆(左)向公眾及有關兒童鞠躬致歉，他形容對事件感到震驚，又表明已接受保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢及童樂居院長崔惠英辭職，即日生效。(盧翊銘攝)

最遺憾係同事間沒有互相提點，變成粗暴文化。 香港保護兒童會獨立檢討委員會主席黃嘉純

委員會由6名委員在短短數周內完成報告，黃透露，抽檢的閉路電視片段中，經常見到涉嫌虐兒行為，但21名會見人士中，沒有人指出見過虐兒行為，導致無法追查。不過，委員會相信虐兒行為已維持了一段時間，「最遺憾係，同事間沒有互相提點，變成粗暴文化。」

超過七成職員工作不足三年

黃續指，知悉童樂居曾接獲投訴，由於3至4歲小童比較活躍，即使有明顯傷痕，都無法跟進投訴，部份虐兒現場不見管理層在場，使致無法改善，惟片段中有很多粗魯行為，認為管理層應該要知悉，卻沒有加以制止。

工作量重流失率高 逾7成員工經驗不足3年 質素每況愈下

委員會又認為，童樂居幼兒工作員工作量相當沉重，是令人難以承受，幼兒工作員要處理文書及管理幼童，又要監督前線，令督導出現問題；加上高流失率，難以招聘，超過七成工作不足三年，令照顧質素每況愈下。

▼保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢12月28日召開記者會▼



被問何不關閉童樂居 黃嘉純：不是關閉就可解決事件

被問到童樂居是否需要關閉，黃指出事件令人心痛，但社會需要照顧兒童設施，今次事件不是關閉童樂居就可以解決，「（童樂居）有必要繼續運作，但要適當保障措施」，至於35名受虐兒童會否再入住童樂居，他指要待出院後再作安排。

20名被捕幼兒工作員全遭解僱 院長辭職副院長退休

有關方面指，童樂居幼兒工作員職系編制為 66 人，今次事件發生時有61人在職，而20名被捕幼兒工作員全部已解僱，而童樂居管理層包括院長及副院長，除院長已辭職外，副院長亦屆退休年齡，將會離職。

暫34人照顧61名兒童 員工招聘進行中

目前，童樂居有34名幼兒工作員，照顧61名兒童。為建立新團隊，員工招聘進行中，25人已面試，3人受聘，11落實聘用待身體及背景審查。另外，7名幼兒工作員已由會方其他服務單位借調至童樂居。