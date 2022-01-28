院舍五招谷針　聶德權：家人限期內無反對　若醫生批准一律照打

政府下月24日起推行「疫苗通行證」，目前全港首針疫苗接種率已達78.8%，負責疫苗接種的公務員事務局局長聶德權表示，安老院舍或殘疾人士院舍院友接種率只有26%，政府將採取加強措施，盡快為適合接種、且能清楚表達同意的院友接種疫苗；至於未能表達同意的院友，除非監護人或家人反對，否則也會在醫生批准下盡快接種。



聶德權稱，政府將在指定日期起，要求新入住安老院或殘疾人士院舍作長期住宿的人士，須接種至少一針疫苗。



既無監護人、亦無力自決 交由醫生判斷

聶德權指，政府會要求所有院舍把院友健康紀錄交予醫生，評估院友是否適合接種疫苗，對於醫生評估為合適接種、且能清楚表達同意的院友，政府將盡快安排接種並通知其家人。他說，對於醫生評估為合適接種但未能表達同意的院友，政府會詢問其監護人或家人；除非監護人或家人在指定時間內以書面形式表示反對，否則政府會盡快安排接種。

至於沒有法定監護人、且未能表達同意的院友，聶德權說，醫生會如常按醫療專業作出判斷，決定是否為這類院友接種。另外，他指政府稍後會指定一個日期，從該日起所有新入住安老院或殘疾人士院舍作長期住宿的人士，均須已經接種一針疫苗，除非該名人士獲醫生證明不適合接種。

李家超：「安心」載打針紀錄「簡、準、快」

政務司司長李家超昨（27日）到訪創新及科技局，與創科局局長薛永恒討論「安心出行」的新版本、香港與內地健康碼的轉碼流程，以及「疫苗通行證」的運作等。他說，「安心出行」的新版本可展示疫苗接種紀錄二維碼，與「疫苗通行證」對接，讓處所負責人經手機應用程式閱讀疫苗接種紀錄，簡化程序，強調「疫苗通行證」的確認手續簡單、準確、快捷。

他指與局方深入討論如何利用「疫苗通行證」協助衞生防護中心尋找曾到訪食肆顧客或密切接觸者，以便當食肆出現確診個案時，盡快找出可能受感染人士，即時斬斷病毒在社區的傳播鏈，又稱現時「安心出行」下載量約為750萬，反映局方努力的成果，肯定局方工作。