疫苗｜研不打針禁家人探訪　安老協會：長者意願與公共衞生取平衡

長者疫苗接種率偏低，業界建議授權醫生直接決定院友應否打針。香港安老服務協會執委李輝今在港台節目《千禧年代》表示，與政府開會商討進一步推高院友接種率，包括探討疫苗氣泡，如長者沒有接種，其家人不可探訪、只可留在自己的宿位、亦不可參與活動。她認同安排不理想，但若長者不幸染疫要送離熟悉環境，護理也相當困難。



目前長者疫苗接種率偏低。（資料圖片）

安老業界與政府會面 有建議提出推長者疫苗氣泡

李輝表示，曾與業界營運者、非牟利機構代表、殘疾人士院舍代表、醫療機構代表，及政府代表開會，指出近期有院舍員工染疫，屬非常危急及危險的信號，但院舍80歲以上長者的接種率偏低，故有逼切需要提升接種率。會上有建議在長者層面亦推出疫苗氣泡，例如沒有接種的長者，其家人不可探訪，並只可留在自己的宿位，也不可參與活動；而有接種的長者則可參與小組活動、到大廳看電視，與其他院友交流。

會上有建議在長者層面亦推出疫苗氣泡，例如沒有接種的長者其家人不可探訪，並只可留在自己宿位，也不可參與活動；而有接種的長者則可參與小組活動、到大廳看電視，與其他院友交流。 香港安老服務協會執委李輝

她承認安排不理想，但擔心長者一旦在院舍確診，要送往亞博接受治療，除了要離開熟悉環境，在護理上也相當困難。

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葵涌邨爆疫後多了家屬主動查詢 李輝：僥倖心態改變

近日葵涌邨爆疫，李輝透露多了長者家人主動致電查詢可否為其家人接種疫苗，認為他們以往的僥倖心態改變，當知道疫情嚴重，院舍員工會在社區遊走，回去照顧長者的危險性高，加上疫情下長者的重症率、死亡率高，明白「搏唔過」下也願意讓家人接種。

會上有提議賦權醫生替同意接種長者打針 家屬不得反對

會上也提議為賦權醫生替同意接種的長者接種疫苗，家屬不能提出反對。李輝認為，長者有話事權，相信任何措施都會引起反彈或抗拒，故要在長者安全及公共衛生之間取得平衡。