政圈風聲｜選委界首開碰頭會有火花 「國家隊」一女子離群惹微言

新一屆立法會議員上任近一個月，坐擁89席的建制派已制定人事組織圖，三大板塊各有組長負責協調工作，據了解，今屆增設的40席選委會界別議員，周三（26日）首次聚首一堂召開「碰頭會」。選委界的議會新丁多達30人，需時適應議會規矩、黨派協作，開局之初難免有甩轆場面，據聞今次會議焦點就落在選委界議員、律師江玉歡身上。



江玉歡過去並非惹火人物，今次成為討論焦點，事源於上周六（22日）建制派議員聯署譴責歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議，建制派不論黨派、背景均有簽署，獨欠江玉歡一人。江玉歡當晚獨立發表聲明，解釋稱歐洲議會的決議內容稍為長篇，她來不及細閱決議內容。



據聞，不少資深議員對江玉歡「脫隊」感到錯愕，質疑她不理解建制派實際操作，特別是她身為「國家隊」，未有在適當時候「跟大隊」展示立場。



廖長江加入會議「溫提」新丁

89名建制派議員中，只有88人聯署譴責歐洲議會，難免引人好奇哪一位議員「離隊」，有議員起初以為是地區直選議員，豈料竟來自被視為「國家隊」的選舉委員會界別，令部分建制派大感錯愕。

有資深建制議員指，在回應歐洲議會決議這種大是大非議題上，建制派向來統一口徑，「跟大隊」聯署聲明，今次江玉歡「落單」未有聯署，有違建制派向來「整整齊齊」的做法，建制派「89缺1」顯得突兀。

40名選委界議員日前首次召開「碰頭會」上，由「組長」馬逢國主持，據悉會上有討論聯署事件，建制派「班長」廖長江亦有參加會議，席間提到他不是經常動員建制派聯署，但每一次發起聯署也是重要的議題，似乎在提醒議員「歸隊」參與下次聯署。

據了解，江玉歡在會上解釋，當時時間倉促，她希望修訂部分措辭，因此未有參與聯署。不過，有資深議員質疑江玉歡不理解建制派操作，即使希望修訂部分措詞也可以提出，毋須離群另發聲明回應。

選委會界別議員日前召開碰頭會。（資料圖片／張浩維攝）

江玉歡拒評：建制好齊心處理民生事務

江玉歡接受《香港01》查詢時表示，對歐洲議會決議及建制派聯署沒有進一步評論，形容事件「發生咗」、「過去咗」，強調自己希望聚焦民生問題，解決香港人關心的問題，包括疫情和房屋問題等，冀幫助基層市民，「政治嘅嘢唔會諗太多」，相信建制派現時「好齊心」聚焦處理香港民生事務。

被問到日後會否「跟隊」簽署建制派聲明，江玉歡說：「以後發生嘅事，以後先算」，不同情況有不同處理方式，只要是對香港不利的事，作為中國人必然會發聲，又稱近日正忙於落區及籌備開設地區辧事處的事務，希望大家理解，給予她多點空間。

有資深議員笑言，今屆議會有近三分之二新人，部分人為爭曝光、博表現，批評政府時不遺餘力，力度甚至比地區直選議員更大，建議議員可以略為「收火」，不用次次出全力抨擊政府。