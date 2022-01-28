六宗教領袖發表新春文告　期盼立法會關注民生福利　凝聚社會和諧

壬寅虎年將至，本港六個宗教領袖發表新春文告，祈願疫情早日消除，又期盼新一屆立法會關注民生福利，凝聚社會和諧。



中華回教博愛社主席薩智生、香港基督教協進會主席王家輝、香港道教聯合會主席梁德華、香港佛教聯合會會長寬運法師、天主教香港教區主教周守仁，以及孔教學院院長湯恩佳，聯合發表新春文告，祝願祖國虎兆中興瑞，國勢鼎盛昌；祝福香港市民虎牛今勝昔，盛世壽而康。

新冠疫情持續爆發，六名宗教領袖亦祈願疫情早日消除，全港市民平安、健康，同時希望大眾嚴格遵守政府防疫抗疫政策，遵行醫療專家指引，做好防護措施，齊心協力，共同抗疫。

六名宗教領袖祈願疫情早日消除，全港市民平安、健康。（資料圖片）

他們寄盼香港政府，充份發揮「一國兩制」的優勢，致力發展經濟，解決市民困難。亦期盼新一屆立法會關注民生福利，凝聚社會和諧，導引全港市民合力同心，互相尊重，互信共融，發憤自強，共同締造一個和諧、平安、祥和、公義、仁愛、自由、民主和法治的社會。

祝香港疫情消除 人人安居樂業

各宗教領袖表示，會繼續熱衷公益，關注弱勢社群，提供醫療、教育、福利等服務。並會繼續秉承「和衷共濟，求同存異」精神，促進香港社會和諧共融，共同締造友愛、互助、互相尊重的祥和社會。

文告最後祝香港市民虎年大吉，疫情消除，人人安居樂業，家家平安健康，並祝願世界和平安寧，祖國繁營昌盛，香港長治久安。