林健鋒借拜年爭取消費券？　「大嘥鬼」惡搞經典廣告｜政壇諸事町

踏入虎年，多個建制政黨在大年初一向市民拜年，同時不忘表達訴求。民建聯主席李慧琼祝大家「虎虎生威，萬事如意」，提到第五波疫暴露了特區政府抗疫工作仍有不足，促請政府與特困行業共渡時艱。

經民聯副主席、立法會議員林健鋒更直接提出訴求，寄望政府體恤各行各業，延續去年派發電子消費券的做法，於月尾公布的《財政預算案》推出1萬元「回歸慶典消費券」。



李慧琼：第五波疫情暴露政府防疫工作不足

李慧琼指，第五波疫情令市民生活和工作大受影響，政府再次收緊防疫措施，導致很多行業非常艱難，經營環境變差。她說，新一輪疫情暴露了特區政府的防疫抗疫工作仍有不足，包括外防輸入、檢疫措施、圍封檢測及後勤支援等各方面，也需要特區政府檢討和改善。

她說，民建聯期望特區政府吸取經驗教訓，努力完善防疫抗疫工作，盡快提升疫苗接種率，並為協助受疫情影響的特困行業，與他們共渡時艱。民建聯亦發布另一則片段，當中19名立法會議員齊齊向市民祝賀。

林健鋒促盡快推出防疫基金6.0

林健鋒則祝願全港市民虎虎生威，身體健康，心想事成，並指個人最希望疫情盡快得到控制，各行各業及市民生活可以回復正常。他稱，第五波疫情大爆發，社會各階層無一倖免，遇到不同程度打擊，希望政府可以體恤各行各業及市民上下一心，同心抗疫，延續去年派發電子消費券的做法，於新一份財政預算案派發1萬元「回歸慶典消費券」，為重振經濟注入動力。

他認為，在工商界及中小企支援方面，政府應該盡快廣泛諮詢各界意見，推出「防疫抗疫基金6.0」，以達到「撐企業、保就業」嘅效果。他建議當局延長「預先批核還息不還本」計劃，待疫情穩定一段時間，才重新討論「退場」安排。

「大嘥鬼」於社交平台惡搞一則經典廣告，向市民拜年。（「大嘥鬼」fb專頁圖片）

「大嘥鬼」惡搞經典廣告「恭喜大家發財」

環境局吉祥物「大嘥鬼」亦在Facebook發帖向市民拜年，向大家說聲：「恭喜發財！」，又祝賀大家「虎年虎虎生威，祿『綠』無窮，新年行大運！」

值得留意的是，「大嘥鬼」拜年圖片的背景顏色，是取材自美源髮彩一則經典長壽廣告，有看過的市民一定認得出。