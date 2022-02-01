政壇諸事町｜陳梓維曾被前女友家人嫌窮：頂盡二萬點養得起我個女

虎年伊始，前油尖旺區議員陳梓維在Facebook回顧過去一年，由擔任區議員至辭職的經歷，更透露曾被前任女朋友的家人嫌棄，質問他「你搵得萬零蚊...…當你頂盡二萬，你點養得起我個女」。



陳梓維稱，他當時並無出聲，現時想再回應：「愛情，不是用金錢堆砌，而用絕對坦誠去對待！」他還宣布他正籌備人生另一大事，適時再公布。



前女友家人：你都見我出入依架（寶馬）啦

陳梓維回顧過去一年的經歷，「當初的我，沒有想過我的人生可以有咁大轉變，由寂寂無名小子突然變做議員，再而因宣誓風暴下，急流引退下來。」

他更想起前任女朋友的家人對他說的數句說話，包括「你一個月收入幾多」、「你屋企人一個月收入幾多」、「你搵得萬零蚊…...當你頂盡二萬，你點養得起我個女」以及「你都見我出入揸依架（寶馬）啦」。

陳梓維在帖文指：「只要心善美就可，即使俾你個女遇上完美的男孩子，但原來男孩個心只是為錢，到最後都只是傷害左你個女！」他又說，每個人都應該有主動爭取幸福快樂權利，不應有階級之分、亦不應該拿終身幸福換取家業成就利益，「愛情，不是用金錢堆砌，而用絕對坦誠去對待。」