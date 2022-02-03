車公有啟示？劉業強代港求籤7年：解籤視乎悟性　得著因人而異

車公靈籤每年初二都惹起全港熱議，除了「解籤佬」，最多被引用的評說來自鄉議局主席。現任主席劉業強2016年起，連續7年為香港求籤，當年首次由父親劉皇發手上接過求籤重任，其時正值旺角騷亂之後，當年立法會換屆自決派晉身議會、時任特首梁振英宣布不角逐連任。



時隔六年，劉業強剛連任鄉議局界別立法會議席，他指香港過去不少政治鬥爭，很多議題在立法會被拉布，現時選舉制度完善後，期望議會多做實事。正值特首選舉年，而第五波疫情似有愈演愈烈之勢，劉業強昨天（2日）為港人求得第38號中籤，認為籤文著港人腳踏實地，方可逐步走出疫境，不要希望一步登天。



多年來求籤後例必要對著鏡頭解籤，劉業強指，如何理解籤文要視乎各人悟性，籤文對不同人的想法及影響均有所不同。



劉業強2016年起，連續7年為香港求籤。（資料圖片）

人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪 2022虎年 車公第38號中籤

劉業強昨日求籤後接受「再出發大聯盟」訪問，提到求籤傳統2003年以前，一向由民政事務局局長負責，其後交由鄉議局主席負責。而今年的籤文解曰「凡事守舊，自身平安，家宅興吉，求財遂意。」是否有所警示？他說「靈籤出嚟之後，除咗可能有個指示，你點樣理解籤文，將事情做好，都係各人悟性唔同，對每個人諗法同影響都唔同。」

劉業強說壬寅虎年，自己最大願望是世界和平、國泰民安，港人幸福、出入平安。

期望政府發展北都會多聽新界意見

提及政府的北部都會區計劃，劉業強指大家對此期望很大，一定會全力支持，令城鄉更結合，盡快融入大灣區，讓每位港人都受益。他相信未來的發展一定會正面，寄語政府聆聽原區居民及地主的意見，發展才可以穩妥，期望政府在所需的立法過程多諮詢議員，在前期多磨合，令政策出台時有共識，事半功倍。