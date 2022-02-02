車公靈籤勸莫逞英豪　林鄭連任有啟示？解籤人：李家超亦非人選

正月初二（2日）車公誕，鄉議局主席劉業強按傳統為香港求得第38中籤，籤文為「人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。」前兩句大意是人們總愛攀高採摘珍果，但自己卻甘於尋常、隨手俯拾芥薑。古人謂「菜重芥薑」，說明芥薑在蔬菜中的地位，雖然平實卻是解毒調味最重要食材。



「媚奧不如去媚灶」典出《論語》，意為求諸大神不如討好灶神，因為後者擁實權兼管柴米油鹽；連同最後一句，勸喻求籤者不應逞強。有解籤師傅指，「莫教涉獵逞英豪」一句，暗指現任特首林鄭月娥未能連任，香港需要一個有經驗的人管治，令經濟復蘇。



至於疫情，師傅指籤文顯示疫情將持續、甚至有第六波來襲，「媚灶」寓意要繼續封關，但仍難以完全遏止疫情、相信無法達致「清零」。



人扳高處求真果，我向低邊拾芥薑；媚奧不如去媚灶，莫教涉獵逞英豪。 車公第38籤

車公廟求籤｜鄉議局為港求第38中籤 劉業強：須按部就班動態清零

李家超、陳馮富珍非人選 屬意董建華：但年老

下月特首選舉是疫情之外，虎年一大要事，左右香港未來五年管治。解籤師傅陳天恩指，「莫教涉獵逞英豪」尤其勸告林鄭「莫逞英豪」，應讓有經驗人士上台，讓經濟復蘇調整：「希望佢今屆真係唔好出嚟選舉、唔好逞英雄！」被問到誰人有經驗治港，他相信李家超、陳馮富珍都不是人選，點名前特首董建華有經驗、但年紀老邁，認為最終須待中央政府再找出人選。

另一解籤師傅汪茂發則說，下任特首要得民心、識經濟、有經驗，較理解香港民生及住屋等議題，他同樣相信林鄭連任機會不大，因為不能有人「逞英豪」。至於何人較為合適，他說「總會有具才能嘅人出現」。

料疫情持續無以「清零」：須繼續封關

至於疫情，陳天恩指籤文首兩句是要香港市民遵守紀律，否則疫情無可能緩和；而第三句則指若果港人各自為政，經濟只會向下；最後一句警告港人若果自竹顧「逞英豪」，香港將會下沉一蹶不振。陳又指「求財遂意」只是隨意的意思，認為日常不能亂花錢，呼籲港人多在港消費。

汪茂發則說，籤文反映疫情將持續、甚至有第六波，認為香港會繼續封關，不讓其他人入來，而「莫教涉獵逞英雄」著政府不要「認叻」。

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市民對特首戰不抱期望：轉第二個都好

市民張先生則說，早上看過鄉議局求簽才出門，認為中籤尚可，是一個平穩籤文，期望下任特首可以為香港多做事。他又期望香港可逐步放寬防疫措施，晚市可以恢復堂食，早日通關，股市暢旺。另一位市民黃先生，則對特首選戰不抱太大期望，「個個都話有經驗，有經驗都唔係個人問題，要睇後面啲人點做嘢」，提到具體人選，他認為「轉吓第二個都好」。