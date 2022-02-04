隔離可獲病假？羅致光一改口風：須修改僱傭條例　研究正從速進行

第五波疫情愈演愈烈，政府早前在葵涌邨多座大廈實施圍封隔離，有居民工作因而受影響，包括被公司扣薪、或被迫放無薪假等。外界一直要求政府保障市民，被隔離期間可獲病假。勞工及福利局局長羅致光，日前表明經過研究，認為修例並不可行，只能靠僱傭雙方有商有量。



羅致光今日（4日）在立法會人力事務委員會一改口風，說政府正研究修改《僱傭條例》，將因強制檢疫而不能上班視為病假，有需要時會提交立法會審議，又說會從速進行相關工作。 他又釐清目前條例對病假定義並不包括強制檢疫，無論是被送入檢疫中心抑或原地隔離，強調須待修例才可解決問題。



不論入營或住所隔離 均不獲法定病假保障

選委界議員、勞聯主席林振昇，質疑何不參考2003年沙士期間做法，以指引形式，向需要隔離的市民發出病假證明書，「係咪圍封得多有啲縮沙，所以同沙士時指引有改變？」他說收到不少被圍封居民反映難以向勞工處求助，希望當局多宣傳熱線電話。

羅致光表示，2003年與現時的理解有分別，在法律上，持醫生證明書是否視之為病假有待釐清的，須透過修例處理。

送隔離營有病假？政府被轟說法前後不一

勞工界議員周小松，對於食衞局沒派員出席感到奇怪，「真係咁忙咩？定係未過完年啊？」他又指政府呼籲僱主體諒僱員，但僱員是無辜的，實際上僱主應體諒的是政府的防疫工作，質疑政府予人感覺置身事外。

工聯會陸頌雄指，去年政府回應議員質詢，曾表示已向進入指定隔離中心的人士發出病假證明書，但現時表示強制檢疫人士不獲發病假證明書，質疑是「今日的我，打倒昨日的我」。他同業批評食衞局不派官員出席會議，「縮骨到咁樣，舊年有病假證明書，點解今日無？」

羅致光稱，食衞局正緊急地處理疫情工作，希望議員諒解。他解釋接受檢疫人士將獲發醫生證明書，當中列明當事人接受檢疫，而非患病，但現行《僱傭條例》須證明當事人患病才算是病假，因此須修例處理。