圍封居民遭扣薪　羅致光：曾研修例保障未可行、津貼亦憂遭利用

過去兩年，本港經歷一波又一波疫情，政府採用圍堵方式的防疫措施，圍封現確診者的大廈。勞工及福利局長羅致光在接受電視台專訪時指，現時未有勞工法例可保障受封區或檢疫影響的人士，當局亦曾研究過立法或修例，形容「任何一項法例修訂都是牽一髮而動全身，循599章我哋都研究過又不可行，似乎超越咗佢立法原意」，現時最有效的方法只能呼籲僱主及員工「大家好好地有商有量」；他又指為檢疫人士派發津貼亦未必可取，又舉例現時政府為確診者提供的一筆過恩恤現金津貼，被有少數「破壞分子」利用措施，「當時有人話會賣口水，令大家可以拎到資助，呢種情況喺香港可以話係好不幸係會發生。」



另外，政府在疫情期間推出幾輪防疫抗疫基金，但有團體批評措施只助老闆，忽略打工仔。羅致光就解釋，資助企業的做法較靈活，更能加快帶動經濟復蘇，「如果純粹幫啲受影響員工而唔幫到老闆，就算經濟有機會復蘇，生意都未做到，老闆又要重新揾過鋪、重新請過人，經濟影響仲大。」



▼1.27 葵涌邨情況▼



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曾研修例為檢疫者提供保障未可行 派津貼亦憂遭「破壞分子」利用

本港經歷兩年新冠疫情，政府採用圍堵方式的防疫措施，惟近日首次將葵涌邨的疫廈強制圍封五天，有居民工作因此受影響，包括被公司扣薪、被逼放無薪假等。勞工及福利局長羅致光在接受電視台專訪時直言，現時未有勞工法例可保障受封區或檢疫影響的人士，當局亦曾研究過立法或修例，形容「任何一項法例修訂都是牽一髮而動全身，循599章我哋都研究過又不可行，似乎超越咗佢立法原意」，現時最有效的方法只能呼籲僱主及員工「大家好好地有商有量」。

修例未可行，羅致光為檢疫人士派發津貼亦未必可取。他指，現時政府有為確診者提供一筆過恩恤現金津貼，但有少數「破壞分子」利用措施，「當時有人話會賣口水，令大家可以拎到資助，呢種情況喺香港可以話係好不幸係會發生」，加上現時追蹤緊密接觸者主要靠確診人士提供資料，「只要口供對，嗰個人就可以被強制檢疫」，令政策陷入兩難局面。他直言，這些行為會對整體防疫工作帶來負面影響，「如果我哋真係咁樣做（設津貼），就犧牲咗全港市民喺防疫工作上所受到可能嘅損害。」

▼1.27 葵涌邨雅葵樓及葵馥苑安葵閣部分居民撤離檢疫▼



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農曆新年前爆第五波疫情 行業錯失旺季

本港2021年10月至12月的失業率降至3.9%，羅致光在接受另一電台專訪時指，過去一年各行業的復蘇程度及速度不平均，「有行業快啲，有行業慢啲，整體有隱憂存在」，加上受季節性因素影響，2月份的失業率一般會較高，若疫情再度惡化，對就業市場會有一定影響。他又指，農曆新年前，本港爆發第五波疫情，政府收緊社交距離措施，令行業錯失旺季，「我都想趁舊曆新年前同家人團年，但冇辨法啦，疫情下都要取消。」

抗疫基金被批忽略打工仔 羅致光回應

政府於疫情期間推出幾輪防疫抗疫基金，但有團體批評措施只助老闆，忽略打工仔。羅致光就解釋，資助企業的做法較靈活，更能加快帶動經濟復蘇，「如果純粹幫啲受影響員工而唔幫到老闆，就算經濟有機會復蘇，生意都未做到，老闆又要重新揾過鋪、重新請過人，經濟影響仲大。」

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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羅致光認為本港無條件「與病毒共存」

行政長官林鄭月娥早前預告，政府將會推行「疫苗通行證」。羅致光表示，政府會考慮透過「疫苗通行證」，將來放寬對某些處所的限制，減少疫情對就業的影響。至於被問到本港的防疫方針，他就指，現時長者院舍接種率仍然很低，一旦爆發疫情後果嚴重，故仍未有條件可「與病毒共存」。

「樂悠咭」印有合資格人士的相片及姓名，每人只可持有一張。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

逾八成合資格人士申請「樂悠咭」

本月27日起，長者及合資格殘疾者的公共交通票價優惠計劃，年齡門檻將下調至60歲，60至64歲合資格者須申請「樂悠咭」，以享用2元乘車優惠。羅致光說，申請的反應踴躍，至上月下旬已有逾八成合資格人士申請，至於針對約7萬名未申請的合資格人士，政府會加強宣傳。他又期望，能夠在任期内，完成取消强積金對沖的立法工作。