01消息｜民主黨參選派蘇逸恒染疫　疑身在英國　購半年後回港機票

去年立法會選舉，民主黨副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒不顧中委會反對，公開支持黨外人士參選，民主黨中委會本月開會表決革除二人黨籍的建議。



一直未就事件公開露面的蘇逸恒，今日（7日）在Facebook透露，近日感染新冠病毒陽性，但他使用的快速測試由英國提供，又提及今年曾接種疫苗Moderna（莫德納），但該疫苗非本港所用。



有熟悉蘇逸恒的人士稱，據聞他已購買約半年後的回程機票。《香港01》正向蘇逸恒查詢離港原因，暫未獲回覆。



稱染疫如輕微冷傷風

蘇逸恒今日在社交媒體上載一份病毒快速測試的照片，附上文字形容，指「大英帝國都用Made in China嘅Rapid test kit」，提到該測試更有國家提供的產品合格証。該照片中，產品檢驗報告上，有廈門寶太生物科技股份有限公司的印章。

蘇逸恒之後在Facebook撰文分享染疫後每日身體狀況，附有印有其名字的檢測結果陽性截圖。他形容染疫過程較像輕微冷傷風，談不上感冒，但比傷風的恢復時間稍長，沒有發燒、痰、鼻涕、持續咳嗽、頭痛亦沒有其他不適。

他又提到，自己去年已接種了兩劑復必泰疫苗，今年接種了一劑Moderna（莫德納疫苗），加上自己尚算年輕，所以徵狀非常輕微。莫德納疫苗是英國其中一款有使用的疫苗，台灣、日本亦有採用，但香港政府並未購入此疫苗供市民接種。

蘇逸恒facebook截圖。

不過，蘇逸恒亦強調，就算普通流感對長者、長期病患及部分不適宜接種疫苗的人士都可能產生風險，故還是應小心為妙，但沒有需要緊張得如面對非典型肺炎。

蘇逸恒被視為民主黨參選派之一，他去年9月參與區議員宣誓，但最終被政府DQ，喪失東區區議員資格。去年12月立法會選舉，他支持潘焯鴻參選港島東直選，遭黨友投訴。