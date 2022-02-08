禁跨家庭聚會｜田北辰稱執行難斥多此一舉　鄧家彪信港人自律遵守

第五波疫情愈演愈烈，政府公布新一輪防疫措施，由本周四（10日）起將禁止兩個家庭以上跨家庭聚會。食物及衞生局表明實際上不會主動執法，但當追蹤個案發現時發現有人違反規則，便會採取執法行動。



實政圓桌田北辰認為有關做法全靠市民自律，執行上有困難，形容是「多此一舉」、「無咩意思」。工聯會立法會議員鄧家彪稱，港人具責任感，料會遵守規定，又指若家人聚會上載照片至社交網站也可成為佐證。



田北辰稱市民最驚要強制檢測 禁聚會多此一舉

田北辰稱，實際上禁跨家庭聚會難以執法，除涉及私隱問題外，涉事者亦難以即時取出居住紀錄，落實規定有困難。他質疑目前將居住同一處所的人士視為同一家庭的定義模糊，例如若處所的房間分租出去，同住者又是否屬同一家庭。

他認為有關規定多此一舉，因市民已因應疫情自動調節生活模式，「啲人最驚收到短訊要強制檢測，個個都唔想見人。」他又舉例指，政府未公布疫苗通行證措施時，隨疫情擴散，市民疫苗接種率已經有所提升。

葛珮帆稱禁聚會可理解 新年前推出更有效

民建聯立法會議員葛珮帆指，非常時期應探用非常手法，認為禁跨家庭聚會的做法可以理解。她指出，有人擔心措施或導致確診者為免負上刑罰，向當局隱瞞行蹤，但她相信問題不大，因Omicron傳播速度快，一旦有人確診，曾同場的家人容易染疫，確診者難以隱瞞行蹤。她提到，如果措施在農曆新年前推出或更有效，但當時疫情不及現時嚴重，若禁跨家庭聚會或會引起市民嚴重反彈。

鄧家彪稱港人具責任感願遵從 民主黨批高官不食人間煙火

鄧家彪說，目前疫情嚴重，很多市民盡可能避免聚會，又稱港人一直很有責任感，即使當局難以主動執法，但相信港人會自律遵守，「排強制檢測幾個鐘咁辛苦，都有好多市民去，香港人係好守法。」他續指，若有市民將大型跨家庭聚會相片放上社交網站，也可成為當局追究的證據。他說，實施新一輪防疫規定，獨居長者也起碼可以有一名仔女探訪，認為屬恰當安排。

民主黨主席羅健熙批評，有關禁止兩個家庭以上在私人處所進行跨家庭聚會的規定難以執法，認為高官及行政會議成員不食人間煙火，規定極其擾民而成效不彰。民主黨醫療政策發言人袁海文認為，接種疫苗最大的功效是減低重症或死亡個案，「疫苗通行證」對切斷傳播鏈是沒有作用，唯一的功效是提高疫苗接種率。

修例容許僱主解僱無打針員工 鄧家彪籲設豁免機制

政府亦宣布將修訂勞工法例，如僱員拒絕接種疫苗、因未能滿足疫苗通行證規定上班而被解僱，將不會視為不合理解僱。鄧家彪認為政府將盡快公布詳情，並設有豁免機制，例如豁免持醫學證明不適合打針人士，避免殺錯良民。

民主黨勞工政策發言人冼卓嵐對政府的修訂感到相當不滿，認為政府莫視勞工權益，助長僱主藉以未接種疫苗為由無理解僱員工，並指現時仍有不少員工因健康問題未能接種疫苗，政府此舉無疑將勞工推向兩難。