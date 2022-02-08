防疫措施有辣有甜一文看清　禁2個以上跨家庭聚會　失業獲派一萬

本港新冠肺炎疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日（8日）宣布最新政策，《香港01》整合了最新的社交距離措施及支援措施。

根據最新規定，多個場地被列入表列處所，包括超級市場、商場、髮型屋等，有關場所須在2月24日起實施「疫苗通行證」，即無打針人士將不能進入。另外，宗教場所、髮型屋亦在周四起關閉。

此外，政府將推出第六輪「防疫抗疫基金」，當中會向失業人士派發一萬元，而清潔工、保安等亦會每月發放2,000元。



▼新一輪社交距離措施▼



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超市、商場、學校實施「疫苗通行證」 食肆先導推行

政府將擴大599F章規定的表列處所，除了原有的17項處所，例如餐飲處所、美容、健身中心等，現時再新加入6個處所，包括宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市（或市集）、髮型屋或理髮店。

以上的表列處所將要使用「疫苗通行證」，即在2月24日起，所有人均要提供疫苗接種記錄，以及使用「安心出行」才可進入有關場所，當中餐飲處所將「先導」實施。

另外，政府將以行政手段規定其他處所使用「疫苗通行證」，包括學校、大學，以及所有接受政府資助的處所，例如社署資助的日間中心、活動中心和青年中心，而公營機構及政府的寫字樓亦要實施。

由2月10日起，髮型屋或理髮店將要關閉，直至本月24日。（梁鵬威攝）

2.10起宗教場所、髮型屋要關門

由2月10日（周四）起，宗教場所、髮型屋或理髮店將要關閉，直至2月24日。至於另外四項新加入的處所（商場、百貨公司、超級市場、街市）雖然不用關門，但2月24日起仍要使用「安心出行」才能進入。

▼2月7日 中環愛丁堡廣場檢測點排長龍▼



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限聚令收緊至兩人 私人地方禁跨家庭聚會

此外，政府將收緊四人限聚令至二人。此外，限聚令日後將適用在私人處所，禁止兩個家庭以上於私人地方進行跨家庭聚會。

無強檢罰款提升至一萬元

政府將提升刑罰，針對無遵守強檢、圍封強檢的市民，罰款會由目前的5,000元，倍增至10,000元。

▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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員工拒打針未能工作被解僱 不會視作「不合理解僱」

為避免因抗疫而引起的勞資糾紛，政府將計劃修訂《僱傭條例》。在修例後，當僱員須用「疫苗通行證」才可上班，而他因拒絕打針而未能工作，倘僱主解僱他，將不會被視為「不合理解僱」。

另外，如有僱主因僱員須接受強檢或圍封強檢而無法上班，僱主若將其解僱，則將會構成「不合理解僱」。

至於若僱員因強制檢疫而無法上班，衞生署為有關人士發出的檢疫令或醫務證明，可被視為病假紙證明，即合資格僱員可申領病假。

政府將推出第六輪「防疫抗疫基金」，不能晚上堂食的食肆將受惠。（張浩維攝）

約260億元抗疫基金6.0 涵蓋洗衣業、洗碗業

政府又宣布推出第六輪「防疫抗疫基金」，要求注資約260億元，共涵蓋40多項措施，須關閉的處所、不能晚上堂食的食肆將受惠，金額會較第五輪高。

而除了旅遊業外，今次亦將涵蓋間接受影響的行業，例如載客的運輸業，洗衣業、洗碗業、職業介紹所及本地漁農業生產者。

▼第六輪「防疫抗疫基金」▼



清潔工、保安每月派二千元 為期五個月

至於前線參與抗疫的基層，包括清潔工、保安、在機場工作的貨運員工，每人每月可獲2,000元，為期五個月，由2月開始發放至年中，即一共派發10,000元，當中無論受聘於政府合約承辦商或私人物業管理公司都有份。

向第五波後失業人士提供一次性一萬元「支援」

此外，政府首次計劃向自第五波疫情以來短期及臨時失業人士，提供一次性的一萬元「支援」，當中包括合資格自僱人士。然而，政府坦言操作不簡單，故有待公佈短期援助及發放。