民主派35+案還柙逾年未開審　鄭若驊強調程序繁多沒拖延

立法會司法事務委員會今日（9日）舉行會議，有議員關注律政司在打官司時聘用外聘律師的慣例。本身是律師的選委界議員陳曼琪繼公務員事務委員會後，再問律政司及外判檢控官在「愛國者治港」下，會否需要學習中國特色社會主義理論、「習近平法治思想的11個堅持」，以及外判檢控官作為公職人員會否被要求宣誓。本身是法律學者的梁美芬亦質疑，律政司太依賴外判大律師幫忙「打官司」。



律政司司長鄭若驊回應指，政府當局目前正檢視宣誓問題，暫不便回應，但相信行使公職是否需要宣誓很快會有決定，待有關政策局提出政策後，他們會跟進。



對於法庭積壓2014至2019年大量政治案件，鄭若驊稱，排期需時涉及很多原因。



（會議截圖）

陳曼琪在網上視像會議上問律政司，有否考慮向業界多發放大灣區執業資料、設立大灣區執業諮詢中心，以至設立熱線電話，又提到外判檢控官雖然是私人執業的大律師，但獲聘用期間亦屬公職人員，故問到此職業日後是否需要宣誓。

鄭若驊認為，陳曼琪有關大灣區市場資訊方面的建議可作考慮，但指未必容易做到，因為要與內地討論。

律政司律師試用期間必上中國法基本原則課程

國情培訓方面，鄭若驊表示，律政司已做了3次中國法基本原則課程，而律政司律師在3年試用期間必須進修此課，堂上有專家分享國家發展情況，她得知公務員學院亦將有類似要求。鄭若驊提到律政司亦有不少國際培訓工作，例如派政府律師參與亞洲投資銀行工作，邀請外界人士如大學教授進行投資法培訓、世貿相關培訓等，律政司亦有計劃讓私人律師及公營律師互換位置工作交流，學習雙方工作情況及發展。

至於外聘檢控官有否效忠、宣誓要求，鄭若驊指當局目前正在檢視，暫不便回應，但指相信很快會有決定，提到在國安法下有需要跟進，有關政策局提出政策後，提供法律意見。

（會議截圖）

梁美芬憂23條立法致律政司人手不足 鄭若驊：不可降聘用要求

政府正就基本法23條立法進行草擬工作，梁美芬問律政司人手是否已準備好，又提到認為律政司外判大律師打官司的「慣性」情況不理想，強調律政司處理個案與公眾有關，認為應有提拔內部晉升的人員處理。

鄭若驊回應時承認律政司工作量大，人手愈多愈好，而23條有專責團隊處理。不過她強調，不可以因為需要找人而降低要求。她另指，「絕對鼓勵」律政司同事親自到法庭參與案件，更有安排培訓民事案件技巧的工作。但她亦解釋，政府律師本身無分律師及大律師，在資源上有所考慮，強調是按情況找外判大律師工作，相關人員亦非習慣性聘用個別大律師，而是在一些案件會找相關專家處理。

指案件要及時處理 但不應為加快轉其他級別法院

民主派35+的國安法案件由眾人被捕至今已超過一年，案件仍未開審。被問到如何盡快處理案件時，鄭若驊強調律政司沒有拖延，只是案件牽涉的程序、人事繁多，例如翻譯工作亦需要取得認證，「當然不會希望事件處理得慢」。她回應謝偉俊提問時強調，所有案件都盡快處理，即使《國安法》內亦表示要及時處理，但表示要顧及程序公義，同時不能因為希望加快，而安排到其他級別的法院處理。

本身是中國銀行總法律顧問的選委界議員簡慧敏問到，有否計劃向《港區國安法》指定法官提供培訓。司法機構政務長梁悅賢表示，司法機構一直重視培訓，亦有就中國法律作相關培訓，例如去年4月有一系列講座，12月亦就國家的角色、司法制度等舉行活動，請來中國法律專家分享，除了法官，執業律師、律政司亦有參與。