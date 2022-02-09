疫情｜指動態清零目的是找出全部病例　學者倡逐區封區全民檢測

本港新冠疫情嚴峻，確診個案單日破千，各界討論政府現行措施是否洽當。曾在回歸前出任港事顧問、現為珠海學院一帶一路研究所長的陳文鴻，就認為動態清零的原則是一個不漏，而只有內地小區封鎖全民檢測的做法，才能達到此目的。



珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻（資料圖片）

陳文鴻在Facebook撰文，稱特首林鄭月娥公開堅持動態清零，「行政會議有人提出異議」，但認為在中央政府的監督下，特區政府不敢公開反對動態清零，而在中聯辦、港澳辦、國安處在港緊密監督，以及內地不少地區政府和媒體亦相當關注之下，特區政府的工作是作不了假。

確診者家人或會散播病毒 走漏一單即徒勞無功

現時特區政府進行小範圍強檢，將有限資源集中在確診大廈裏找出更多病例。然而陳文鴻擔心，確診大廈的個案有可能傳到其地方，此外確診者的同居家人亦會將病毒帶走，為別的地區帶來更大風險。

陳文鴻認為，動態清零的目的和執行原則，不是找出最多病例，而是要找出全部病例，一個不漏，指小範圍強檢的做法若走漏一單也會令事情徒勞無功。他認為，要達到找出全部病例的目的，就只能仿效內地做法，即小區封鎖、全民檢測，並逐區推進。雖然這樣做會對被封的小區帶來不便，但要找出隱形傳播鏈，寧可「長痛不如短痛」。