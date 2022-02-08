疫情︱防疫措施今宣布收緊　林鄭：堅持動態清零保人命及醫療體系

行政長官林鄭月娥今早（8日）在行政會議前見記者，談及近日疫情發展及抗疫工作、稍後政府擬定的「疫苗通行證」。她重申，「動態清零」仍然符合香港實際情況，在現時老人家疫苗接種情況未及理想的情況下，確保市民生命安全及醫療體系不崩潰。



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【10:12】第五波疫情深入社區，對於透過「全民檢測」揪出隱形傳播鏈的立場，林鄭重申無論在檢測、治療等任何方面，政府能力都是有限，認為聚焦而非分散將有助發揮最大效益。她舉例如果按現行模式，將檢測能力集中在小區圍封強檢，將會更有效，亦可於圍封翌日對外交代找出的感染者數字，過往經驗單次圍封甚至可一晚內發現數十宗，認為此模式可有效防止確診個案流入社區。

有關近日蔬菜供應緊張問題，林鄭表示過往在疫情期間一向有特殊安排，確保空運和陸運暢順，但每次有感染個案時大家都會很緊張，政府會作一些應對措施，執行期間當然會影響貨物供應。她坦言，全民抗疫的代價需要整個社會承擔。

被問到髮型屋、交通工具是否會納入「疫苗通行證」範圍，林鄭指今日下午才能向大家交代。至於特首選舉會否受到疫情影響，她指到這刻為止仍然是2月20日開始提名期、3月27投票。林鄭表示，特首選舉是規模很小的選舉，選民人數不超過1,500人，做防控措施遠遠比幾百萬選民的立法會選舉容易，目前看不到需要押後。不過她重申這只是「此刻的評估」，因為疫情變化很快。

【10:05】不過林鄭重申，防疫政策不會鐵板一塊，會按疫情作適度的調較，現時社交距離措施收緊到差不多最嚴地步，但亦有一定的調整空間，例如早前將竹篙灣檢疫日數由21日改為14日。她指，使用防疫策略最重要原則是快、精準、聚焦，用得更好，因為每項措施背後所用的人力物力，都是在和時間競賽，請大家理解抗疫是需要「精準」，沒有一個政府有用之不盡的能量。她同意要提升檢測能力，稍後亦會再交代詳情。

她又透露，昨日是內地春假結束首天，港澳辦與其聯絡就疫情傳達關切問候、鼓勵和支持，表明中央隨時可按特區需要提供支援，現時已有「直線」可向廣東省提出求助，實際上幾批實驗室人員已由內地來港。

【09:58】林鄭解釋，疫苗接種率在老人家組別仍是不理想，醫療系統或承受難以負荷的壓力。現時入院後需要高強度治療的病人雖然不多，但全是未打針人士，一旦安老院舍再有爆發，風險會愈來愈大。所以特區政府會在「動態清零」大前提下加快接種。

她提到，留意到近日社會上討論「動態清零」背後的社會和經濟代價，質疑其可持續性，但認為人命、健康、醫療系統不崩潰才是最大公眾利益所在。

【09:50】林鄭指，今日行會將會討論現在疫情發展，會作法律修例加強措施，但現時未能透露。她指近日個案上升得很快，昨日過600宗，形容是「驚心動魄的數字」，導致現時在社會上又引起討論，今日防抗策略應是如何。她重申，特區兩年抗疫經驗，今日仍然堅守理念，不會左搖右擺，「動態清零」仍然符合香港實際情況。