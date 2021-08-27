何君堯轟同志平權廣告有毒　刊登公司：散播偏見的帶菌者

最近因同志盛事「同樂運動會」明年底落戶香港，而頻頻公開抨擊同性戀助長歪風的建制派議員何君堯，今日（27日）再在社交網站帖文抨擊同性戀平權運動。帖文附載一張有「同志平權」訊息的巴士車身廣告照片，何君堯批評登廣告是「病毒」，暗指很多人因為利益關係，而支持同性戀運動是可恥。

刊登廣告的抗疫衞生品牌「Mr. Expan」在社交網站回應，稱呼何君堯為「病毒大王」，強調要向散播偏見的帶菌者說不。



何君堯在社交網站帖文批評，登廣告推動同志運動是有毒，轟很多人明知有害仍利字當頭。（何君堯Facebook截圖）

帖文所見，廣告由抗疫衞生品牌「Mr. Expan 潔癖主義」刊登在一架九巴雙層巴士，以黑白為主色調，寫有「性小眾唔係病，偏見先係病毒」的平權字句。何君堯在帖文猛烈批評，「登廣告推動同性戀運動的才是病毒，他們是病毒主義！」他又表示，「香港仍有很多人是不知不覺，或明知有害，但是利字當頭，與病毒主義同道，把整體利益犧牲！可恥！」

Mr. Expan其後在社交網站回應，稱呼何君堯為「病毒大王」，強調要向散播偏見的帶菌者說不，「要罵要嘈要投訴，放馬過來」，又指公司深信偏見與歧視是社會病毒，破除恐同歧視，人人都應該出一分力。

帖文提到「全球有很多商業品牌都透過廣告協力打擊社會偏見，為不同性取向人士發聲。相較之下，以同志平權為主題的廣告在香港並不多見，且在過往引來大量反同人士抨擊，」但他們對這些抨擊一律毋懼。

何君堯早前已接連在立法會批評「同樂運動會」，包括形容「同樂運動會」帶來經濟效益是「污糟錢」，又稱同運會是「披着羊皮的豺狼」，牽涉不良意識形態的國安問題。