同樂運動會︱何君堯稱押後是好開始　回應批評：佢都唔夠膽點名我

「同樂運動會」主辦單位今（15日）宣布，與世界同性戀運動聯合會決定，將活動延遲一年至2023年11月舉行，確實日子有待確定。運動會創辦人Dennis Philipse在聲明批評，有立法會議員試圖將運動會「政治化」，轉移傳媒視線，反而激發起300名義工決心去舉辦包容各界的活動，也增加了更多商家洽商贊助。

多次批評同運會違背倫常風俗的立法會議員何君堯，認為押後是「好嘅開始」：「我會話佢去到2023年都無可能成功（舉辦）。」被問到他被創辦人不點名批評，何君堯稱，「我點名佢，佢都唔夠膽點名我，你諗下我幾有包容性，我嘅政治立場好清楚，喺議會表達無遮掩，我係straight to the point。」



何君堯直早前在立法會斥同志運動會「有失體面」、更形容活動收益是「污糟錢」。(資料圖片)

大型同志盛事「同樂運動會」明年底將在港舉行，首次由亞洲城市主辦。（Gay Games 11 Hong Kong 2022 FB圖片）

同運會遭激進分子「挾持」

何君堯接受《香港01》查詢，指同運會押後並非因其反對所致，認為是基於內地《國安法》第23條，「（內容）23條國安法寫明，唔能夠不防範不良意識。同運會係不良，要小心國家安全尺度，我哋尊重個人有性取向，但將佢挾持而變質，呢下嘢係要小心。」

何君堯又指，同運會已被激進分子「挾持」，若明年在港舉辦同運會將「好危險」：「今次不是針對性小眾，係因為激進份子搞亂香港。再嚟第三波，14年佔中、19年『黑暴』（反修例運動），再嚟22年搞呢鋪嘢？係好危險！」

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嘆被逆向歧視 「性小眾係唔正常」

何君堯解釋被激進分子挾持的事例，在過去立法會亦曾發生，「議會完全（民主派）清零，點解呀？民主黨過往中規中矩無問題，但被朱凱廸等人挾持，（朱凱廸）急進、激進，議會撞嚟撞去，其他人就會驚唔跟就墮後。無論民主黨、公民黨都變咗質，本來公民黨講優質，比民主黨更優秀，係Reasonable mind、reasonable thinking。」

他又稱，自己因為反對同運會，被批評歧視同志，猶如被逆向歧視，「我唔係以自己利益行頭，係要睇成個地方嘅整體健康發展，點可以話嗰啲性小眾係正常啫，佢哋有佢哋嘅情況，有啲我哋理解、包容。但掉轉頭話嗰啲（性小眾）係正常，將唔正常變正常化。即係先天有缺陷，你都要讚佢完美；包容佢有缺陷，唔代表我想行佢條路，兩回事嚟。要搞清楚，同運係將不正常嘅事情正常化。」他建議同運會可改到台灣舉辦。