財政預算案｜林智遠料庫房進帳500億　稱六成人撐派5千元消費券

新一份《財政預算案》本月23日公布，選委界立法會議員林智遠聯同會計專業發展基金及香港華人會計師公會等組識，召開記者會提出《預算案》建議。林智遠預計，到3月底，本港2021/22年度將錄得500億元財政盈餘，建議政府派發5,000元電子消費券及提供失業援助金，為因疫情失業人士提供每月5,000元援助。



林智遠聯同會計專業發展基金訪問885名會計師及公眾人士，當中約6成受訪者希望政府派發5,000元消費券；約2成受訪者認為應派發1萬元消費券。 另外，有近9成受訪者希望政府寬減100%薪俸稅及個人入息稅；有68%受訪者希望寬減2021/22年度住宅物業第4季差餉。

倡續派消費券：較之派錢有乘數效應

林智遠稱，政府公布本財政年度首9個月財政狀況為501億元盈餘，主要受惠於印花稅及補地價收入增加，按以往慣例，財政年度最後3個月為收稅高峰期，過去5年均錄得盈餘，扣除第六輪防疫抗疫基金的支出，預期最後將錄得不低於500億元盈餘。他稱自己對政府財政狀況樂觀，反而擔心本港疫情發展。

他表示根據政府財政狀況，建議《預算案》向全港市民派發5,000元電子消費券。他說對市民而言，派發消費券與派現金的實際作用分別不大，但能帶來額外效益，包括推動電子支付發展，亦能刺激消費，發揮乘數效應。

寬減薪俸稅上限3萬元 免除第4季差餉

林智遠建議政府設立短期失業援助金，為受疫情影響而失業的人士，發放每月5,000元援助，最長半年；同時設立過渡性租金津貼，以及長者生活津貼、高齡津貼及傷殘津貼等發放「雙糧」等。

在支援個人及中小企方面，他提出寬減本財政年度100%薪俸稅及個人入息稅，上限3萬元；並寬免本財政年度第4季差餉，每戶每季2,000元和設置自住居所租金支出扣稅額等。